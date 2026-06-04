It ist Zeit für eine weitere Runde frischer Ergänzungen auf Game Pass

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Während wir auf das Xbox Games Showcase am Sonntag warten, das zweifellos mindestens eine Überraschung im Game Pass und mehrere neue Ankündigungen enthalten wird, haben sie nun bekannt gegeben, welche Spiele in der ersten Junihälfte für Game Pass erscheinen. Es scheint diesmal etwas ruhiger zu sein, denn wie erwähnt, wird sich das wahrscheinlich in ein paar Tagen ändern.

Die folgenden Spiele werden demnächst dem Game Pass hinzugefügt (Spiele, die mit * gekennzeichnet sind, werden zum Start nicht im Game Pass Premium verfügbar sein; Spiele mit ** sind bereits in anderen Abonnements enthalten, kommen aber jetzt auch für Xbox Premium) in den kommenden Tagen:



Herdling (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 4. Juni**



Total Chaos (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 4. Juni**



Solarpunk (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 8. Juni*



Undisputed (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 8. Juni



Persona 5 Royal (Cloud, Xbox und PC) – 9. Juni



Beastro (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 11. Juni*



Frog Sqwad (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 11. Juni*



Starseeker: Astroneer Expeditions (Cloud, Xbox Series S/X und PC) – 11. Juni*



Junkster (Cloud, Xbox Series S/X, Handheld und PC) – 16. Juni*



Wie üblich gibt es außerdem zusätzliche Inhalte wie Perks, die kostenlos heruntergeladen werden können, und die erste Junihälfte bildet da keine Ausnahme – mit dem Blitz Bushido Set für Rainbow Six: Siege, über das du mehr auf Xbox Wire lesen kannst.

Die folgenden Titel werden am 15. Juni aus dem Dienst entfernt, aber wie üblich erhalten Sie einen Rabatt über Ihr Abo, falls Sie welche behalten möchten: