It Ends With Us verdrängt Deadpool vom ersten Platz im Kino

Deadpool & Wolverine ist seit seiner Kinopremiere ein großer Erfolg und hat in vielen Regionen der Welt den Spitzenplatz an den Kinokassen fest im Griff. Aber jetzt wurde Ryan Reynolds von niemand geringerem als seiner Frau Blake Lively geschlagen, als ihr neuer Film It Ends with Us den ersten Platz in den britischen und irischen Kinocharts einnimmt. Der Film, der am 7. August in den Kinos anlief, hat weltweit mehr als 80 Millionen Dollar eingespielt, was angesichts seines Budgets von 25 Millionen Dollar beeindruckend ist.

Großer Erfolg für das Ehepaar in ihren jeweiligen Filmen, wobei Blake auch einen Gastauftritt in Deadpool & Wolverine hatte.