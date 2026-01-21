It Ends With Us Drama geht weiter: Taylor Swift soll Justin Baldoni eine "Bitch" genannt haben

Letztes Jahr wurde etwas von dem It Ends With Us Drama überschattet. Kurz gesagt stellte sich die Schauspielerin Blake Lively, die in der Rom-Com mitspielte, Behauptungen über den Regisseur und Schauspieler des Projekts, Justin Baldoni, auf, was sich bald zu einem intensiven Rechtsstreit entwickelte, da eine Partei behauptete, sie werde zu Unrecht von einer PR-Medienmaschine angegriffen, während die andere behauptete, sie sei belästigt worden.

Letztlich führte es nie wirklich weiter, da Lively nach belastenden Nachrichten und Informationen, Druck, die auch Gegenstand einer 250-Millionen-Dollar-Klage waren, unter dem Druck stand, dass sie Gegenstand einer Klage über 250 Millionen Dollar war, die dann abgewiesen und abgewiesen wurde. Lively wehrte sich daraufhin, indem er Baldoni und seinen PR-Mitarbeiter wegen Belästigung und Vergeltung verklagte, wobei diese Klage noch nicht abgewiesen wurde und tatsächlich im Mai vor Gericht geht, mit einem Anhörungsantrag für den 22. Januar geplant.

Vor diesem Hintergrund hat Variety nun Gerichtsunterlagen erhalten, die sich um dieses Drama drehen, wobei die Information zeigt, dass auch Popstar und Livelys enger Vertrauter Taylor Swift Baldoni ins Visier genommen hat.

In den Dokumenten sind Nachrichten von Swift enthalten, in denen sie den Regisseur als "Bitch" und "Clown" bezeichnet. Der erstgenannte Begriff wird in einer Botschaft verwendet, die Folgendes ausdrückt:

"Ich glaube, diese Schlampe weiß, dass etwas kommt, weil sie seine winzige Geige rausgeholt hat."

Letzteres bezog sich darauf, dass Lively Baldoni den "dummen Regisseur meines Films" nannte, worauf Swift antwortete, er sei ein "Clown", der "denkt, er sei jetzt ein Autor".

Wir werden wahrscheinlich später in der Woche mehr von dieser sich entwickelnden Situation sehen, nachdem der Anhörungsantrag stattgefunden hat.