Ist Spyro Reignited Trilogy bereit für Sprung auf PC?

Activision hatte großen Erfolg mit der Crash Bandicoot: Nsane Trilogy und es war anschließend keine wirkliche Überraschung, als wir erfuhren, dass Spyro Reignited Trilogy ebenfalls neu aufgesetzt wird. Crash Bandicoot kam einige Zeit nach dem PS4-Launch auch auf anderen Plattformen heraus und das gleiche scheint nun auch dem lila Drachen bevorzustehen.

In Taiwan hat eine Behörde den Inhalt gesichtet und zur Veröffentlichung auf dem PC berechtigt. Von einer PC-Version zu Spyro Reignited Trilogy hören wir zum ersten Mal, doch solche Prozesse tendieren häufig dazu, sich in die Länge zu ziehen. Und obwohl diese Meldung keiner offiziellen Bestätigung gleicht, scheint die Sache relativ sicher zu sein, sodass sich Fans auf eine Veröffentlichung Ende des Sommers gefasst machen können. Wer mag wirft bis dahin noch einmal einen Blick in unsere Kritik. Ob der Titel auch auf die Switch kommt?