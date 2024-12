Ist Rockstar bereit, die Fans zu Weihnachten mit einem GTA VI-Trailer zu überraschen?

HQ

Die Fans des mit Spannung erwarteten GTA VI haben sehnsüchtig auf den nächsten Trailer gewartet, und es scheint, dass die Aufregung einen Höhepunkt erreicht hat. Theorien fliegen hin und her, und viele sind davon überzeugt, dass Rockstar Games sich darauf vorbereitet, den nächsten großen Teaser noch vor Jahresende zu veröffentlichen. Obwohl seit dem ersten Trailer über ein Jahr vergangen ist, hoffen die Fans weiterhin, dass ein zweiter vor der Tür stehen wird.

Eine besonders interessante Theorie hat sich herauskristallisiert, wobei sich die Fans auf den 27. Dezember als mögliches Veröffentlichungsdatum konzentrieren. Dieses Datum ist aus mehreren Gründen von Bedeutung, unter anderem aufgrund der Tatsache, dass Rockstar Games am 27. Dezember 1998 gegründet wurde und die Zahl 27 wiederholt in Social-Media-Posts und Werbematerial im Zusammenhang mit dem Spiel gesichtet wurde. Die Fans sind sogar so weit gegangen, diese Zahl mit dem Teaser-Trailer in Verbindung zu bringen, was darauf hindeutet, dass die kommende Veröffentlichung an diese magische Zahl gebunden sein wird.

Trotz des Trubels ist noch unklar, ob Rockstar den Trailer tatsächlich am 27. Dezember veröffentlichen wird oder ob die Fans einfach nur nach Strohhalmen greifen. Das Spiel selbst soll noch im Jahr 2025 erscheinen, so dass ein baldiger Trailer-Drop sicherlich das Feuer der Aufregung schüren würde. Aber angesichts der Erfolgsbilanz von Rockstar könnte es eine Weile dauern, bis etwas Offizielles auf die Leinwand kommt.

Glaubst du, dass wir bei all diesen Theorien im Dezember einen neuen GTA VI-Trailer sehen werden, oder ist das nur Wunschdenken?