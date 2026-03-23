Ist Poppy Playtime s Geschichte wirklich vorbei? MOB Entertainment: "Die Welt ist größer, als eine einzelne Fabrik fassen könnte"

HQ

Kapitel 5 von Poppy Playtime gilt als das letzte Kapitel dieser Geschichte, ein abschließender Teil, in dem der Spieler einem Bösewicht gegenübersteht, der von Anfang an die Fäden gezogen hat. Das ist also das Ende, richtig? Vielleicht nicht. Wir haben kürzlich ein Interview mit MOB Entertainment geführt, in dem wir nach der Erzählung von Poppy Playtime gefragt haben und in dem der Entwickler äußerte, dass dies möglicherweise nicht das Ende der Geschichte ist.

In einem Interview mit dem leitenden Leiter der kreativen Entwicklung, George Krstic, das Sie hier vollständig sehen können, sprachen wir über die abschließende Geschichte und darüber, was ihm in den letzten fünf Teilen besonders aufgefallen ist, woraufhin er uns Folgendes sagte:

"Nun, Kapitel 5 bereitet mehr vor, also steck es noch nicht auf! Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es zwar viele Momente gibt, die mir im Laufe der Entwicklungszyklen und stolzen Momenten mit dem Team besonders auffallen, aber ich blicke persönlich mit Freude auf meine Zeit zurück, als ich Kapitel 1 zum allerersten Mal gespielt habe. Ich werde nie vergessen, welche besondere Angst ich empfand, als ich Huggy unerwartet hinter mir stehen sah und dieses beunruhigende Gefühl drohenden Unheils auslöste. Ich meine, er ist ein Spielzeug! Man erwartet diese Gefühle einfach nicht von etwas, das traditionell sicher und gesund ist. Aber es hat den Ton für die gesamte Serie gesetzt, und ich erinnere mich, wie dieser erste Moment für mich wirklich den Boden gebrochen hat, um zu verstehen, was mit der Prämisse eines Spiels wie diesem möglich ist."

Um das hinzuzufügen, fragten wir uns direkt, was als Nächstes für die Poppy Playtime -Reihe ansteht, woraufhin Krstic uns sagte:

"Die Welt von Poppy Playtime ist größer, als eine einzelne Fabrik enthalten könnte, aber im Moment nehmen wir uns Zeit, um über Kapitel 5 nachzudenken, den Start mit unserer Community zu feiern und wirklich sicherzustellen, dass das, was als Nächstes kommt, sich bewusst anfühlt. Für uns muss es immer eine Geschichte geben, die es wert ist, erzählt zu werden, und das nicht nur, weil es Nachfrage gibt. Uns liegt der Schutz der Integrität des Universums sehr am Herzen."

Vielleicht steht also noch mehr Horror auf dem Plan, auch wenn das das Abenteuer wahrscheinlich von derselben Playtime Co-Fabrik wegnimmt, in der die Spieler in den letzten Jahren gefangen waren.

Falls du es noch nicht getan hast, verpasse nicht unsere spezielle Rezension zu Kapitel 5 von Poppy Playtime oder sogar unseren hilfreichen Leitfaden.