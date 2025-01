Ist Nettigkeit der Schlüssel zum Glück?

HQ

Es mag offensichtlich erscheinen, aber nicht jeder wendet diese Regel an – nett zu sein kann dich tatsächlich glücklicher machen. Laut einer aktuellen Studie in der Türkei geht es bei Nettigkeit nicht nur um soziale Anmut – es könnte ein Schlüssel zu mehr Glück sein. Die Forscher fanden heraus, dass Nettigkeit, eine psychologische Eigenschaft, die mit prosozialen Verhaltensweisen wie anderen zu helfen und Freundlichkeit zu zeigen, mit weniger depressiven Symptomen und größerem subjektivem Glück verbunden ist. Es hat sich gezeigt, dass Nettigkeit negative Gefühle wie Depressionen reduziert, was darauf hindeutet, dass diejenigen, die sich auf warme, freundliche Interaktionen einlassen, dazu neigen, sich freudiger zu fühlen. Die Studie, die in Psychological Reports veröffentlicht wurde, liefert Beweise dafür, dass Nettigkeit in der türkischen Bevölkerung als ausgeprägtes psychologisches Merkmal fungiert, wobei Teilnehmer, die bei der Freundlichkeit besser abschnitten, von einem geringeren Maß an Depressionen und mehr allgemeiner Zufriedenheit berichteten. Diese Studie unterstreicht die starke Wirkung einfacher, freundlicher Handlungen auf das emotionale Wohlbefinden, auch wenn die Studie nicht beweist, dass Freundlichkeit diese positiven Gefühle direkt verursacht.

Glaubst du, dass es dich glücklicher macht, freundlicher zu anderen zu sein?

