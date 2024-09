Ist Metro Awakening VR das neue Half-Life: Alyx? „Wir stellen sicher, dass die Spieler eine ähnliche Erfahrung machen"

HQ

Metro Awakening, der neueste Eintrag in der Metro-Franchise, der auf Dmitry Glukhovskys Roman Metro 2033 basiert, wird exklusiv für Virtual Reality verfügbar sein. Es ist ein mutiger Schritt für Deep Silver, aber sie sind von dem Talent des Spielestudios überzeugt und könnten eines der besten (und gruseligsten) VR-Spiele aller Zeiten werden.

Neils van Unen von Vertigo Games (Schöpfer des beliebten VR-Spiels Arizona Sunshine) sprach auf der Gamescom mit Gamereactor über das Spiel und darüber, wie es ein Meilenstein für Virtual-Reality-Spiele sein könnte.

"Wir haben viel Storytelling", erzählt er. "Es gibt viel Stealth, Kämpfe und Action.

Und mit diesen Elementen hatten wir wirklich das Gefühl, dass es großartig zu Metro passen und mit diesem Spiel die Grenzen von VR verschieben wird."

HQ

Während VR-Spiele noch nicht im Mainstream Fuß gefasst haben, bekommen wir von Zeit zu Zeit ein Spiel, das wirklich Spuren hinterlässt. Vielleicht keines klarer als Half-Life Alyx, das viele für das beste Spiel seines Jahres hielten, VR hin oder her. Könnte Metro Awakening einen ähnlichen Eindruck in der Branche hinterlassen?

"Wir haben uns viel angeschaut, was sie gemacht haben und wie die Qualität dieser Spiele ist", erklärt er. "Und mit Metro Awakening versuchen wir auch, dem so nahe wie möglich zu kommen. Zum Beispiel, um sicherzustellen, dass die Spieler ein ähnliches Erlebnis wie in Alyx mit diesem Metro-Spiel haben."

"Und ich denke, wenn man sich dieses Jahr anschaut, gibt es noch viele Titel, die für VR sehr aufregend sind, was großartig zu sehen ist. Ich denke, für VR wird VR in diesem Jahr tatsächlich großartig sein."

"Wir wollen sicherstellen, dass die Menschen auch immer in der Lage sind, die Begegnung zu überstehen"

Metro Awakening wird sich immer noch wie ein Metro-Spiel anfühlen. Du musst die Welt erkunden und Kugeln finden, um zu überleben, aber Vertigo möchte, dass jeder die aufregende Action genießen kann.

"Wir wollen immer sicherstellen, dass die Leute das Gefühl haben: Oh, ich muss die Welt wirklich erkunden, mich umsehen, die Kugeln finden. Denn natürlich ist die Welt selbst sehr leer. Und wir wollen natürlich auch sicherstellen, dass die Leute auch immer in der Lage sind, die Begegnung zu überstehen", gibt er zu, als er erklärt, wie man die Schwierigkeit eines VR-Spiels ausbalanciert.

Vertigo hat mehrere Schwierigkeitsstufen in das Spiel integriert, mit dem Ziel, den Spielern das Gefühl der Knappheit der Welt zu vermitteln, sie vorsichtig mit der Menge an Kugeln zu machen, die sie haben, aber auch sicherzustellen, dass sie genügend Bulllets finden, um die zahlreichen Begegnungen mit allen Feinden zu erleben.

"Es geht um die Balance, wir müssen sicherstellen, dass man immer auf der Höhe der Zeit ist, aber ihnen auch die Möglichkeit geben, immer noch Kugeln zu finden. Daran arbeiten wir noch, aber es geht in die richtige Richtung", so das Fazit.

Wie gestern Abend State of Play angekündigt, wird Metro Awakening am 7. November für PlayStation VR2, Steam VR, Meta Quest 2 und Meta Quest 3 erscheinen.