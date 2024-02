Ist Mario vs. Donkey Kong Charles Martinets Schwanengesang in der Rolle des Klempners?

HQ

Seit letzten Sommer bekannt wurde, dass er Mario nicht mehr sprechen würde und dass wir ihn tatsächlich nicht im Blockbuster Super Mario Bros. Wonder hören würden (Marios neue Stimme ist Kevin Afghani), fragen sich die Fans, was Charles Martinets letzter Auftritt in einem Spiel als schnurrbärtiger Klempner sein würde, wenn es nicht schon passiert wäre.

Mit den jüngsten Aufnahmen, der Demo und den Presseeindrücken mit Mario vs. Donkey Kong begannen diese Fans, seine Stimme im Switch-Spiel zu erkennen, das heute erscheint, und mit dieser Veröffentlichung wird die Anwesenheit von Charles Martinet in den Credits des Titels vollständig bestätigt. Als Beweis ist hier ein Screenshot, auf dem man Martinet direkt über Sam Kelly von Peach/Toad sehen kann:

Es ist erwähnenswert, dass das Game Boy Advance-Original, das 2004 (vor zwanzig Jahren) herauskam, bereits viele der ikonischen Stimmen recycelte, die Martinet für seine erste Rolle als Mario mit Super Mario 64 von 1996 aufgenommen hatte. Vergleicht man das GBA-Spiel jedoch mit dem neuen Remake für die Switch, wird deutlich, dass Nintendo diesmal auf andere, qualitativ hochwertigere Aufnahmen zurückgegriffen hat, darunter auch einige Alternativen. Auf jeden Fall impliziert das kein neues Material des Schauspielers - es scheint eher ein weiterer Versuch in den Archiven zu sein, um das remasterte Werk zu vervollständigen.

Wie dem auch sei, es sieht eindeutig so aus, als ob etwas vor der Ankündigung im letzten Jahr und der Ankunft von Wonder getan wurde. Mit anderen Worten, es sei denn, Nintendo hat ein weiteres Projekt in der Schublade, werden wir Zeugen von Charles Martinets Schwanengesang in diesem Universum nach seinem gefeierten Cameo-Auftritt im letzten Jahr in The Super Mario Bros. Movie. Die Tatsache, dass dies mit den Super Mario 64 Ausdrücken einhergeht, die legendär wurden, fügt einen nostalgischen Touch hinzu, um den Kreis zu schließen.

Verpassen Sie nicht unsere Mario vs. Donkey Kong Rezension und das gesamte Gameplay, das wir veröffentlichen, wenn Sie Martinet ein letztes Mal hören möchten.