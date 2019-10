Ist Kingdom Hearts auf dem Weg zur Switch?

Die Kingdom-Hearts-Serie hat ihre Fans Anfang des Jahres sehr glücklich gemacht, als das lang ersehnte, dritte Kapitel endlich auf Xbox One und Playstation 4 erschien. Nun sieht so aus, als würde sich die Reihe bald einer neuen Plattform widmen. Square Enix sucht aktuell nämlich nach UI-Designern, Technical Artists und Visual-Effects-Künstlern, um an der "HD-Entwicklung des Königreichs" zu arbeiten. Diese Nachricht stammt von Gematsu, die darauf verweisen, dass diese Stellenanzeige auch mit einem neuen Spiel verknüpft sein könnte.

Das halten wir zwar für plausibel, aber der Teil "HD-Entwicklung" legt nahe, dass es sich hier eher um ein neues Remaster-Projekt handeln sollte. Wenn man bedenkt, dass die gesamte Serie auf der Playstation 4 neu aufgelegt wurde, dann bleiben PC, Xbox One und die Nintendo Switch für derartige Vorhaben noch offen. Woran das Studio in Osaka aktuell aber konkret arbeitet, das entzieht sich unseres Wissens.