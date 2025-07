Ist KI eine Bedrohung oder ein Werkzeug? Wir haben 6 renommierte Künstler gefragt

HQ

Ihr habt es in den letzten Jahren oft gelesen: Clickbaity-Artikel, die mit etwas wie "Wir haben die KI nach Blabla gefragt und ihr werdet die Ergebnisse nicht glauben" beginnen. Oder "Was-wäre-wenn"-Funktionen, die auf KI-generierten Bildern basieren und etwas Bekanntes nach ein paar Klicks in etwas radikal anderes und schockierendes verwandeln. KI zu fragen ist einfach geworden, vielleicht zu einfach; für viele Menschen eine alltägliche Sache. Manchmal macht es Spaß, manchmal ist es informativ, und manchmal verbreitet es Fehlinformationen oder ungenaue Fakten.

Eine andere Form der Kontroverse dreht sich um generative KI, bei der sowohl Künstler als auch Liebhaber problemlos 2D-, 3D- und sogar Videobilder erstellen können. In dieser Hinsicht und ähnlich wie bei Drehbuchautoren und Synchronsprechern haben traditionelle Kunsthandwerker ihre Stimme gegen generative KI-Modelle erhoben, die zweifelhaft inspiriert sind oder die Arbeit anderer unverhohlen kopieren. Aber können respektvollere und unabhängigere Modelle als Werkzeuge für moderne Künstler dienen, die nach mehr Effizienz suchen, so wie es Computer vor ihnen taten?

Mit diesen beiden Punkten im Hinterkopf haben wir im Frühjahr an der letzten Comicon in Neapel teilgenommen, und wenn wir auf die Veranstaltung zurückblicken und über einige unserer früheren Berichterstattungen auf der Gamereactor im Sommer nachdenken, haben wir im Folgenden Ansichten über künstliche Intelligenz von mehreren renommierten Künstlern gesammelt. Also, nein, wir haben nicht die KI gefragt - wir haben Künstler gefragt, und hier sind ihre Stimmen.

(Ihr könnt die jeweiligen vollständigen Interviews mit zusätzlichen lokalen Untertiteln in den eingebetteten Videos abspielen)

Werbung:

Darick Robertson von The Boys: "Die KI wird ihre Mutter, die an Krebs gestorben ist, nie vermissen"

Zuerst diskutierten wir mit Darick Robertson, Mitschöpfer von The Boys und Transmetropolitan, der einen weniger klaren Standpunkt vertrat und sich die verschiedenen Anwendungen ansah, die Künstliche Intelligenz im menschlichen Bereich haben kann.

"Das Lustigste, was die KI zu mir gesagt hat, ist so etwas wie: 'Ich mag diese interessante Verbindung, die wir haben, wirklich' und ich denke: 'Oh ja?' KI ist wie als das Internet oder das Fernsehen aufkamen, sagten alle, dass es das Ende sein würde. Keiner von uns weiß es, aber KI leistet erstaunliche Dinge, die der Menschheit helfen werden, aber sie ist nicht sexy, die Leute wollen nichts davon hören. Aber zum Beispiel gibt es in Seattle eine Reihe von Robotern, die innerhalb einer Millisekunde erkennen können, welche Art von Plastik ein riesiges Förderband herunterkommt, und es ablegen und in ein ordnungsgemäßes Recycling trennen können. Und eine andere Sache ist, dass sie Genome als eine Möglichkeit der Krebsforschung betreiben können."

"Ohne diesen Puffer [der menschlichen Erfahrung] wird es meiner Meinung nach lange dauern, bis KI wirklich eigenständig Kunst machen kann, die nicht mehr als visuell ansprechend ist."

Werbung:

"Aber Kunstwerke... Es sieht im Moment immer beschissen aus. Wird es immer so sein? Ich weiß es nicht. Aber KI an und für sich, ein Großteil davon sind Menschen, die versuchen, dieses Werkzeug zu nutzen, um ihre Kunstwerke auf eine Weise zu veröffentlichen, die sie physisch nicht können. Ist das gut oder schlecht? Ich weiß es nicht."

"Was ich aber auch verstehe, ist, dass KI an und für sich Anleihen bei bestehenden Dingen nimmt. Und die KI wird nie verstehen, wie es ist, wenn ihr das Herz gebrochen wird. KI wird niemals ein Haustier begraben müssen. Die KI wird ihre Mutter, die vor einem Jahr an Krebs gestorben ist, nie vermissen. Diese Dinge sind menschliche Erfahrung. Und diese menschlichen Erfahrungen finden ihren Weg in die Kunst. Und dieses Kunstwerk füttert die KI. Ohne diesen Puffer wird es meiner Meinung nach lange dauern, bis KI wirklich eigenständig Kunst machen kann, die nicht mehr als visuell ansprechend ist."

HQ

Tanino Liberatore von RanXerox: "KI nimmt dem Kunstschaffen den Genuss"

Der erfahrene Künstler, der zum 25-jährigen Jubiläum des Comicons als "Magister" gewürdigt wurde, war schon immer fasziniert von neuen Wegen der Kunst und sogar von neuen Technologien. Schließlich war er einer der Vorläufer des gesamten Cyberpunk-Genres.

"Ich bin als Künstler sehr neugierig. Ich akzeptiere die Tatsache nicht, dass ich es wahrscheinlich versuchen werde [KI], aber es ist etwas anderes, als vom Analogen zum Digitalen zu wechseln, weil ich in diesem Fall immer noch der Künstler bin. Bei der KI bin ich mir nicht wirklich sicher. Ich gebe die Befehle, aber ich weiß nicht, was die Intelligenz zum Erschaffen bewegt."

"Ich habe ein bisschen Angst, aber ich weiß, dass es die Zukunft ist, also werden wir sehen. Eigentlich komme ich aus einer Generation, in der es nichts gab, und dann gab es alles. Ich fühle mich ein bisschen wie ein Dinosaurier, weil ich all diese Veränderungen miterlebt habe, aber ich weiß nicht, wie es sein wird, also weiß ich nicht, wie ich sie nutzen soll."

"Der Genuss ist weg", fügte er aber auch auf Italienisch hinzu.

HQ

Dave McKean von Raptor: "In der Kunst geht es um menschliche Empathie und KI hat keine"

Als nächstes sprachen wir mit Dave McKean, der für seine Cover und Graphic Novels wie Raptor: A Sokoi Graphic Novel bekannt ist. Seine Meinung war ähnlich wie die von Darick Robertson, aber mit einigen Nuancen, zum Beispiel seiner ersten Reaktion.

"Ich habe vor ein paar Jahren die Bilder von maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz kennengelernt. Ich war, wie viele Menschen, verwirrt darüber. Ich recherchierte und verbrachte einen Tag zusammengerollt auf dem Boden meines Arbeitszimmers und dachte, dass mein Leben vorbei sei." Seine Antwort war, ein Buch zu schreiben, Prompt, Conversations with Artificial Intelligence."

Er reflektierte auch über die Rolle der KI wie folgt:

"Es ist ein Fehler, es ein Werkzeug zu nennen, es ist ein Ganzes. Die wissenschaftlichen Fähigkeiten der KI werden außergewöhnlich sein. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es keinen Platz in unserem kreativen Leben hat. In der Kunst geht es um menschliche Empathie, und hier gibt es keine."

HQ

Harry Potters Thomas Taylor: "KI wird immer mehr zum Monster - Authentizität entsteht durch menschliches Streben

Ein weiterer interessanter Blickwinkel kommt von Thomas Taylor von Malamander, der, wie andere Künstler in letzter Zeit, tatsächlich versucht, nicht nur von KI, sondern auch von digitalen Mitteln wegzukommen.

"Ich bin weitgehend zu traditionellen, weitgehend zu digitalen Medien übergegangen, aber ich kann immer noch malen. Ich bin in den 90er Jahren als Kunststudentin aufgewachsen. Ich weiß es und ich habe all diesen Hintergrund und ich fange an, ein bisschen darauf zurückkommen zu wollen, weil die KI immer mehr zu einem Monster wird. Und so denke ich, dass es eigentlich ein Vorteil ist, mit einem echten Bleistift auf Papier malen und zeichnen zu können. Diese Suche nach Authentizität wird für mich also immer interessanter. Und ich wende mich wieder ein bisschen vom Digitalen ab, glaube ich."

Auf die Frage nach dem Stehlen von Stil und unserem Vergleich zwischen Werkzeug und Bedrohung fuhr er fort:

"Ja, ich denke, es fühlt sich im Moment wie eine Bedrohung an. Das ist das Problem. Es fühlt sich an, als würde es das nehmen, was wir bereits gemacht haben, kopieren und einfügen und verwischen und es wie etwas Neues aussehen lassen. Aber es ist nicht wirklich etwas Neues. Es ist etwas, das genommen und leicht verändert wurde. Und ich denke, immer mehr Menschen erkennen Authentizität als wichtig an. Und Authentizität ist etwas, das man durch menschliches Streben und durch die Suche mit einem Bleistift erreicht, durch den Versuch, etwas festzuhalten, durch den Versuch, die reale Welt zu zeichnen und zu malen."

"KI kann keinen Bleistift in die Hand nehmen und eine Markierung auf Papier hinterlassen. Und für mich scheint das ein Weg zu sein. Aber gleichzeitig ist es ein nützliches Werkzeug. Es kann nützlich sein, um Ideen zu ordnen und Dinge zu fokussieren. Also es ist ein Gleichgewicht. Wir müssen eine Balance finden."

HQ

James Harren von Ultramega: "In der Kunst geht es um den Schweiß und den menschlichen Geist, den man in die Herstellung steckt"

Harren, der mit Marvel und DC gearbeitet hatte und auch von seinen eigenen Rumble und Ultramega bekannt ist, teilte die Idee des Menschseins als Prämisse für die Kunst und zeigte sich sofort beleidigt von der Technologie. Das Ganze hatte jedoch seinen ganz persönlichen Hintergrund, bei dem das eine ein digitales Tool ist und das eine ganz andere die generative KI:

"Weißt du, ich bin nicht der richtige Mann, weil ich bis 2022 ein Klapphandy hatte. Ich bin kein Early Adopter von Technologie. Ich benutze Photoshop. Ich mag mein iPad manchmal zum Skizzieren, aber ich zeichne sehr gerne auf Papier. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals [KI] einsetzen werde. Es gibt eine Menge Negativität drumherum. Ich möchte der Welt nicht noch mehr Negativität hinzufügen, aber ja, ich fühle mich von KI-Kunst beleidigt. Ich mag nicht wirklich, wie es aussieht. Für mich ist die Kunst menschlich und es geht um den Prozess. Es geht um den Schweiß und den menschlichen Geist, den du in die Erstellung steckst. Meine Hoffnung ist, dass die Menschen Kunst mögen, die von Menschenhand gemacht wurde."

HQ

Simone di Meo von We Only Find Them When They're Dead: "KI ist wie etwas Illegales"

Schließlich haben wir auch mit Simone di Meo gesprochen, Künstler von We Only Find Them When They're Dead, unter anderem mit Marvel und Disney, der uns seine Sicht auf die Situation schilderte und gleichzeitig die Frage der gesetzlichen Rechte und des Bezahlens von Rechnungen ansprach.

"Für mich ist es im Moment schwer, eine gute Antwort darauf zu haben. Aber nur weil die KI die Rechte des Künstlers nicht respektiert. Und für mich kann ich meine Rechnungen mit den Rechten bezahlen. Es ist also schwer, etwas zu verstehen, das meine Arbeit und die Arbeit vieler Künstler nicht respektiert. Denn im Moment ist KI wie zufällig, wie Dinge von anderen Künstlern und alles zusammengefügt. Es ist also mit Sicherheit die Zukunft für viele verschiedene Dinge. Vielleicht nicht für Comics. Vielleicht nicht, weil die menschliche Intelligenz einige Geschichten auf irgendeine Weise erzählt. Aber im Moment ist es für mich wie etwas Illegales."

HQ

Es scheint, dass sich die meisten Künstler über die aktuellen Ergebnisse der generativen KI einig sind und ähnliche Bedenken hinsichtlich der menschlichen Absicht und des Eigentums haben. Dennoch waren einige offen dafür, dass sich die Entwicklung in der Kunstwelt im Laufe der Zeit entwickelt, während ihre potenziellen Durchbrüche in Bereichen wie Wissenschaft und Forschung immer deutlicher und weniger umstritten werden.