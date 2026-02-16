Ist Kapitel 3 der perfekte Zeitpunkt, um Dune: Awakening auszuprobieren?

HQ

Dune: Awakening hatte einen überraschend guten Start, aber auch, sagen wir mal, ein schwaches Endspiel mit einer langen Roadmap, um es zu ändern. Wir haben die erste Story-Erweiterung und das große Update bekommen und sind jetzt im dritten Kapitel, das zusammen mit dem DLC einige große Änderungen gebracht hat, Raiders of the Broken Lands. Falls jemand die Nachricht nicht verstanden hat: Das Update ist kostenlos, also steig wieder ein und bleib im Schatten.

Der DLC ist ziemlich einfach; Es gibt dir ein neues Aussehen für einige Waffen, neue Rüstungssets, viele neue Dekorationen für deine Basis und satte 74 neue Bauteile. Mir gefällt das Aussehen wirklich sehr; Es passt gut zum Spiel, und da es ein kosmetisches Element ist, hat man nicht das Gefühl, etwas zu verpassen und mehr bezahlen zu müssen. Das gesagt, habe ich nichts gegen große, riesige DLCs, die Geld kosten, aber "kleine" DLCs wie dieser, die nur kosmetisch sind, sind ebenfalls völlig in Ordnung.

Spieler, die einen Monat oder länger vom Spiel weg waren, bekommen ein Bundle, das es ihnen ermöglicht, eine neue Basis zu gründen und ganz von vorne anzufangen. Fair genug. Ich habe mein relativ neues Tool zur Basisverlagerung, sodass ich meine Basis einfach verschieben kann, wenn ich möchte.

Das Kapitel-3-Update ist, gelinde gesagt, riesig. Es ändert die Mechaniken, fügt neue Bereiche hinzu und verändert die Dynamik des Spiels. Es fügt sogar einige neue und überarbeitete Waffen sowie einige grundlegende tägliche Verbesserungen hinzu, wie zum Beispiel Transport-NPCs, die Währung in deiner Bank annehmen. Für mich war die Steuerbefreiung und die Option, die vor Monaten eingeführt wurde, verlorene Fahrzeuge zurückzuholen, viel wichtiger, da manche Transportmittel teuer in der Herstellung sind und viel zu viel Geld für Steuern verschwendet wurde. Aber ich bekomme stattdessen Doppelmesser-Führung und einen Pyrocket, und das ist akzeptabel.

Es erweitert die Erzählung des Spiels, aber noch wichtiger: Die Steuermechaniken wurden entfernt, die ehrlich gesagt nicht viel bewirkten. Verlassene Spielerbasen müssen noch genug Schaden nehmen, bevor sie geplündert werden können, und zu diesem Zeitpunkt hat die Wüste ohnehin den Großteil davon aufgefressen, sodass das Plündern verlassener Basen wenig Sinn macht.

Das Landsraad-System und der Fortschritt im Spiel wurden grundlegend überarbeitet, und ein neuer Fortschritt zum Aufleveln des Fraktionsrangs wurde eingeführt, was deine Optionen erweitert. Obendrein wurde ein Augmentationssystem hinzugefügt, das jedoch nur für Endgame-Ausrüstung gilt. Mir gefällt, dass der Landsraad stromlinienförmiger ist, ebenso wie die neuen Dungeons, die generell leichter über die Augment-Pläne erreichbar sind, mit dem Schwierigkeitsgrad der Teststationen skalieren. Ich schätze, das Auktionshaus wird damit überfüllt sein für diejenigen von uns, die keine Zeit haben, Materialien und Solari drei oder vier Stunden am Tag zu farmen. Ich bin mir nicht sicher, ob die verstärkte Interaktion mit dem Landsraad etwas Gutes ist, aber gleichzeitig macht es es sinnvoller, deinen Fortschritt und deine Interaktion zu verfolgen. Die Belohnungen sind für dein tägliches Spiel absolut wichtig, daher macht es viel mehr Sinn als zuvor, sie zu verfolgen, und fügt eine zusätzliche Ebene hinzu, anstatt nur täglichen Grind zu machen.

Die wichtigste Neuheit ist die Überlandkarte, auf der man buchstabshalber den Sandkasten verlässt und zuvor zu einem von zwei sozialen Zentren oder in die Tiefe Wüste gehen kann, wo der Großteil des High-End-Grinds stattfindet und es ehrlich gesagt viel sicherer ist, Materialien für grundlegendes Crafting zu farmen. Trotzdem ist es etwas verwirrend, denn die Tatsache, dass man das Spiel braucht, um sich zu erinnern, wo man ist, sagt alles, und ich muss wirklich mehr herauszoomen können. Aber zumindest muss ich mir beim Fliegen auf der Landkarte keine Sorgen um Wasser und Treibstoff machen.

Fünf neue Teststationen – Dune: Awakening Version eines Dungeons – wurden hinzugefügt. Sie können gefarmt werden, und ich liebe es, wie man den Schwierigkeitsgrad selbst einstellen kann, was gut zu einer Änderung passt, wie hart NPCs treffen, da das für einige bestehende Teststationen völlig unmaßstabswert war. Das nimmt den Ultra-Hardcore-Teil des Spiels nicht weg, denn die beste Ausrüstung und Belohnungen sind immer noch für diejenigen, die die schlimmsten Teile schaffen, aber wenn du keine Freundesgruppe hast oder einfach keine zwei Stunden hast, um denselben Dungeon zu spielen, macht die Schwierigkeitsskalierung das Spiel für die quasi-casualen Spieler viel unterhaltsamer, die das Spiel einfach genießen und nicht beherrschen wollen.

Leider verursachen NPCs in der Tiefen Wüste jetzt mehr als nur doppelten Schaden, was das Solo-Spielen deutlich schwieriger macht. Das ist nervig, da es die Möglichkeit einschränkt, Plasteel zu farmen, die für T6, das Endgame-Ausrüstungslevel, benötigt wird. Ich hatte mich persönlich bereits damit abgefunden, diese Ressource durch Schatzsuchen in der Wüste zu bekommen, egal wie zeitaufwendig sie ist, aber für diejenigen, die es gewohnt sind, Schiffswracks zu farmen, wird es leicht frustrierend sein.

Mit dem neuen Update hat Funcom die Kritik am erzwungenen PvP korrigiert, aber sichergestellt, dass Solo-Spieler zwar schwer, aber nicht unmöglich sind, aber am besten mit Freunden zu spielen, wie es sein sollte, denn auf Arrakis ist es hart und grausam, alleine zu überleben.