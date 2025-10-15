Ist irgendein Teil des Vereinigten Königreichs in God Save Birmingham sicher? "Es gibt vielleicht niemanden, der die absolute Wahrheit kennt"

HQ

Bei einem Titel wie God Save Birmingham könnte man annehmen, dass es nur die zweite Stadt Englands ist, die dringend vor untoten Eindringlingen gerettet werden muss, aber das ist vielleicht nicht allzu genau. Während eines Interviews, das wirOcean Drive kürzlich mit Hyeonseong Cha, dem Creative Director des Spiels, geführt haben, haben wir uns erkundigt, wie viel von dem Land tatsächlich in Gefahr ist.

"Also, weißt du, es wird Hinweise und Hinweise geben, wie zum Beispiel, die im Spiel verstreut sind, und natürlich sind andere Städte nicht alle sicher." Cha erklärt : "Aber die Figur versuchte irgendwie herauszufinden, wohin, also wie weit muss ich gehen, um Sicherheit zu finden? Und dann ist die ganze Sache, dass es im Spiel vielleicht niemanden gibt, der die absolute Wahrheit kennt, nach dem Motto: Okay, dieser Ort ist sicher, dieser Ort ist es nicht. Aber die Sache ist der Charakter, es ist ein Prozess, bei dem der Charakter seine langfristige Sicherheit herausfindet und gewährleistet, und dieser ganze Prozess wäre das, was das Spiel abdeckt."

Da haben wir es also. Es ist klar, dass es nicht so einfach sein wird, einen sicheren Hafen zu finden, wie Birmingham zu verlassen. Weitere Informationen zum kommenden Survival-Spiel erfährst du in unserem Interview unten.