Ist Ihr PC bereit für The Last of Us: Part II Remastered ?

HQ

Fans von The Last of Us können das außergewöhnliche Abenteuer von Naughty Dog schon seit einiger Zeit auf dem PC erleben, aber im Gegensatz zu PlayStation-Besitzern, die sich die Fortsetzung seit 2020 ansehen können, mussten sie fast fünf Jahre warten, um Ellies (und Joels...) Geschichte fortzusetzen. Dies wird sich jedoch bald ändern, da The Last of Us: Part II Remastered Anfang April auf den PC kommt, am 3., um genau zu sein, und jetzt hat Naughty Dog die PC-Spezifikationen für das Spiel geteilt.

Die Minimum -Spezifikationen sind unglaublich zugänglich, und die Recommended und High sind auch angesichts des heutigen PC-Gaming-Klimas durchaus erreichbar. Die Grafikeinstellung Very High erfordert eine leistungsstarke Technologie, um sie auszuführen, einschließlich entweder eines Nvidia GeForce RTX 4080 oder eines AMD Radeon RX 7900XT. Die vollständige Liste der Spezifikationen finden Sie unten.

Andernfalls wird uns gesagt, dass diese PC-Version des Spiels für Nvidia DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 3.1, AMD FSR 4, VSync, DirectStorage und mehr optimiert wurde, was eine verbesserte und größere Texturqualität, den LOD-Entfernungsbereich, die volumetrische Qualität, bessere Schatten und Reflexionen und im Grunde alle anderen grafischen Elemente ermöglicht, die moderne Spiele so atemberaubend aussehen lassen. Hinzu kommen die Unterstützung von Ultrawide-Monitoren, 3D-Audio, Tastatur- und Maus-Neuzuordnung sowie die vollständige Unterstützung von DualSense (und anderen Controllern).

Für diejenigen, die sich darauf freuen, den No Return -Modus auf dem PC auszuprobieren, wird er mit den Charakteren von Bill und Marlene aus Part I sowie vier zusätzlichen Karten ergänzt. Overlook, School, Streets und Nest.

Zu guter Letzt wird es bei The Last of Us: Part II Remastered eine optionale PlayStation Network -Anmeldung geben, wobei jeder, der diese Funktion nutzen möchte, mit 50 Spielpunkten und einem neuen Skin für Ellie belohnt wird, bei dem sie die Jacke von Jordan A. Mun aus Intergalactic: The Heretic Prophet trägt.