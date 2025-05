Ist Ihr PC bereit für Rainbow Six: Siege X ?

HQ

Da Rainbow Six: Siege bald der Vergangenheit angehören wird, um seine große Entwicklung namens Rainbow Six: Siege X zu erleben, fragen sich PC-Spieler vielleicht, ob ihre Computer in der Lage sein werden, mit der verbesserten Version des taktischen Shooters umzugehen? In diesem Sinne hat Ubisoft nun die PC-Spezifikationen für das Spiel enthüllt, die zwar nicht massiv anspruchsvoll sind, aber vielleicht etwas anspruchsvoller, als man vielleicht erwarten würde, vor allem an der Grafikfront.

Für diejenigen, die sich fragen, ob Ihr PC mit dem Spiel umgehen kann, finden Sie unten die vollständigen Spezifikationen.

Minimum



Auflösung: 1080p



Bildrate: 60 FPS



Prozessor: AMD Ryzen3 3100, Intel i3 8100



GRAFIKKARTE: NVIDIA GTX 1650 4GB, AMD RX 5500XT 4GB, INTEL ARC A380 6GB



Arbeitsspeicher: 8 GB



Betriebssystem: Windows 10/11, DirectX 12



Speicher: 65 GB SSD



Hoch



Auflösung: 1080p, 1440p, 2160p



Bildrate: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Prozessor: AMD Ryzen5 3600, Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X, Intel i5 11600K



GPU: NVIDIA RTX 2060 6GB, NVIDIA RTX 3070 8GB, NVIDIA RTX 3080 10 GB, AMD RX 6600 8GB, AMD RX 6700 XT 8GB, AMD RX 6800 XT 16 GB



Arbeitsspeicher: 16 GB



Betriebssystem: Windows 11, DirectX 12



Speicher: 65 GB SSD



Ultra



Auflösung: 2160p



Bildrate: 120 FPS



Prozessor: AMD Ryzen5 5600X, Intel i5-11600K



GPU: NVIDIA RTX 4070 Ti Super 16GB, AMD RTX 7900 XT 20GB



Arbeitsspeicher: 16 GB



Betriebssystem: Windows 11, DirectX 12



Speicher: 110 GB SSD



Aber das war noch nicht alles, Ubisoft teilte auch mit, wie das Spiel sowohl auf der PS5 als auch auf der Xbox Series X/S abschneiden wird. Jede Konsole wird in der Lage sein, einen Performance - und einen Quality -Modus zu nutzen, wobei das Ziel entweder eine Auflösung von 2160p oder 120 fps für core Siege und 60 fps für Dual Front sein wird, obwohl sich dies erwartungsgemäß je nach der jeweiligen Konsole ändern wird. Die vollständigen Spezifikationen finden Sie unten.

PS5 - Leistung



Auflösung: 2160p



Zielleistung: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PS5 - Qualität



Auflösung: 2160p



Zielleistung: 60 FPS



PS5 Pro - Leistung



Auflösung: 2160p



Zielleistung: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



PS5 Pro - Qualität



Auflösung: 2160p



Zielleistung: 60 FPS



Xbox Series S - Leistung



Auflösung: 1080p



Zielleistung: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Xbox Series S - Qualität



Auflösung: 1728p



Zielleistung: 60 FPS



Xbox Series X - Leistung



Auflösung: 2160p



Zielleistung: 120 FPS (Core Siege), 60 FPS (Dual Front)



Xbox Series X - Qualität