Ist Ihr PC bereit für Doom: The Dark Ages ?

Die Leute bei id Software sind in der Regel sehr gut darin, ihre Spiele zu optimieren und sie auf einer Vielzahl von Plattformen lauffähig zu machen. Sie können derzeit das ursprüngliche Doom in einer PDF-Datei abspielen, also sagt das eigentlich alles...

Für die Doom: The Dark Ages im Mai benötigen Sie etwas mehr Leistung, als eine PDF-Datei bieten kann, aber wenn man bedenkt, dass es sich um einen der größten AAA-Titel im Jahr 2025 handelt, nicht lächerlich viel Leistung.

Die PC-Spezifikationen haben bestätigt, welche Hardware Sie in Ihrem PC benötigen, um sicherzustellen, dass dieser Prequel-Titel gut funktionieren und laufen kann. Die 1080p/60fps Minimum Einstellungen sind an dieser Stelle wirklich recht zugänglich, und das Recommended 1440p/60fps Setup ist auch vernünftig. Wenn man bedenkt, dass die Welt gerade erst mit der RTX 50-Serie vertraut gemacht wurde, sind die Anforderungen anUltra 4K 2160p/60fps nicht einmal so schlecht.

Unten sehen Sie die vollständigen PC-Spezifikationen für das Spiel, um zu sehen, ob Ihr Computer bereit für dieses vielversprechende und actiongeladene Spiel von id Software ist:

Mindestens (1080p/60fps):



Betriebssystem: Win10 64Bit / Win 11 64Bit



CPU: AMD Zen 2 oder Intel 10th Generation @3,2Ghz mit 8 Kernen / 16 Threads oder besser (Beispiele: AMD Ryzen 7 3700X oder besser, Intel Core i7 10700K oder besser)



GPU: NVIDIA oder AMD Hardware Raytracing-fähige GPU mit 8 GB dediziertem VRAM oder besser (Beispiele: NVIDIA RTX 2060 Super oder besser, AMD RX 6600 oder besser)



Arbeitsspeicher: 16 GB



Speicherkapazität: 512 GB oder höher NVME SSD (100 GB verfügbar)



Empfohlen (1440p/60fps):



Betriebssystem: Win10 64Bit / Win 11 64Bit



CPU: AMD Zen 3 oder Intel 12th Generation @3,2Ghz mit 8 Kernen / 16 Threads oder besser (Beispiele: AMD Ryzen 7 5700X oder besser, Intel Core i7 12700K oder besser)



GPU: NVIDIA oder AMD Hardware Raytracing-fähige GPU mit 10 GB dediziertem VRAM oder besser (Beispiele: NVIDIA RTX 3080 oder besser, AMD RX 6800 oder besser)



Arbeitsspeicher: 32 GB



Speicherkapazität: 512 GB oder höher NVME SSD (100 GB verfügbar)



Ultra 4K (2160p/60fps):



Betriebssystem: Win10 64Bit / Win 11 64Bit



CPU: AMD Zen 3 oder Intel 12th Generation @3,2Ghz mit 8 Kernen / 16 Threads oder besser (Beispiele: AMD Ryzen 7 5700X oder besser, Intel Core i7 12700K oder besser)



GPU: NVIDIA oder AMD Hardware Raytracing-fähige GPU mit 16 GB dediziertem VRAM oder besser (Beispiele: NVIDIA RTX 4080 oder besser, AMD RX 7900XT oder besser)



Arbeitsspeicher: 32 GB



Speicherkapazität: 512 GB oder höher NVME SSD (100 GB verfügbar)



Hinweis: Doom: The Dark Ages erfordert eine Hardware-Raytracing-kompatible GPU, um auf dem PC gespielt werden zu können, einschließlich der Mindestanforderungen. Details zu den Spezifikationen für die Pfadverfolgung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Doom: The Dark Ages wird am 15. Mai auf PC und auch auf PS5 und Xbox Series X/S erscheinen, sogar als Game Pass-Veröffentlichung am ersten Tag. Verpassen Sie nicht unsere aktuelle Vorschau auf das Spiel.