Ist Hunter Schafer die richtige Person, um Prinzessin Zelda zu spielen? Wir diskutieren darüber in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Diese Woche könnte sehr wohl die geschäftigste des Kalenderjahres werden. Es wird nicht nur die Summer Game Fest Proceedings stattfinden und mehrere große und kleine Showcases sehen, sondern es findet auch der bisher größte Konsolen-Launch statt. Das Nintendo Switch 2 soll am 5. Juni debütieren, und Millionen und Abermillionen warten sehnsüchtig auf die Einführung dieses Nachfolgesystems.

Wieder einmal wird es ein großes Ereignis werden, und bevor all dieser Wahnsinn passiert, haben Alex und ich uns hingesetzt und eine weitere Folge von The Gamereactor Show aufgenommen, in der wir einige der größten Schlagzeilen der letzten Tage untersuchen.

Sei es, dass es um das Black Panther -Spiel von Cliffhanger geht und darum, was seine abrupte Absage für EA inmitten der anhaltenden Turbulenzen bei Codemasters bedeutet, oder stattdessen um die neuesten The Legend of Zelda -Casting-Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Hunter Schafer ein Spitzenreiter ist, um Princess Zelda zu spielen. Wir diskutieren beide Punkte und nehmen uns auch etwas Zeit, um über die Switch 2 zu sprechen und darüber, welche Art von Emotionen wir angesichts des kommenden Systems empfinden.

Schauen Sie sich die 55. Folge der Show unten an oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.