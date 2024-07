Ist es vorbei für Tenacious D? Kyle Gass und Jack Black veröffentlichen Statements nach Trump-Mord-Witz

HQ

Hast du jemals einen Witz gesagt, der so schlecht war, dass sich ein ganzer Raum sofort gegen dich wandte? Ich weiß, dass ich das getan habe, und Kyle Gass von Tenacious D erlebt gerade etwas Ähnliches, nur dass in dem Stadion, in dem er den Witz erzählte, überhaupt in Ordnung schien, bis die sozialen Medien davon Wind bekamen.

Bei einer kürzlichen Tenacious D-Show spielte Gass den Mordanschlag auf Donald Trumps Leben am Wochenende herunter und sagte, er wünschte, der Scharfschütze würde ihn das nächste Mal treffen. Zu diesem Zeitpunkt, wie Sie im Video unten sehen können, scheint es nicht so, als ob irgendjemand beleidigt war.

Aber als das Video im Internet kursierte, wurde Gass von denen, die es nicht für klug hielten, sich so kurz nach dem Mordanschlag über Trumps Mordversuch lustig zu machen, mit Hass überschüttet. Seitdem hat Jack Black ein Statement veröffentlicht, in dem er die Tour und zukünftige Projekte von Tenacious D absagt, und Gass selbst hat sich ebenfalls auf Instagram entschuldigt.

Wir müssen sehen, ob sich die Dinge für Gass abkühlen. Glaubst du, dass sein Witz falsch war?

