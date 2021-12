Ist eine Fortsetzung von It Takes Two denkbar?

HQ

Josef Fares und sein Team bei Hazelight haben noch nie eine Fortsetzung gemacht. Brothers: A Tale of Two Sons, A Way Out und It Takes Two waren jeweils in sich abgeschlossene Abenteuer, die dem Studio über die Jahre zu Ruhm verholfen haben. Der Erfolg ihres neuesten Spiels könnte jedoch eine Veränderung in der Planung des Unternehmens einleiten.

Ben Hanson von MinnMax hat es geschafft, Fares und Tim Schafer von Double Fine in einem interessanten Interview zu versammeln. Darin fragt der schwedisch-libanesische Game Director von Hazelight Studios Tim Schafer nach seinen Gedanken zu Fortsetzungen im Allgemeinen, da Hazelight "mit der Idee spiele", eine Fortsetzung von It Takes Two anzufertigen (Tim Schäfer schlägt vor, den Titel It Takes Three zu nennen).

Schafer antwortet, dass er selbst bereits ein paar Ideen für Psychonauts 3 habe, aber das sollten wir aktuell vermutlich nicht unbedingt auf die Goldwaage legen. Zum einen hatte Schafer sicher auch nach der Veröffentlichung vom originalen Psychonauts "ein paar Ideen" für ein zweites Spiel (das erst 16 Jahre später veröffentlicht wurde) und zum anderen arbeitet Double Fine bereits an "mehreren neuen Projekten".