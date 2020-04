Ist ein neues Jurassic-Park-Spiel auf dem Weg?

Frontier Developments sind in erster Linie für Planet Zoo und Elite: Dangerous bekannt, doch sie haben auch Jurassic World Evolution hervorgebracht, was viele Fans den Traum eines eigenen Saurierparks ermöglichte. Da aktuell an einem neuen Jurassic-World-Film gearbeitet wird, wäre ein begleitendes Spiel doch sicher eine gute Entscheidung, oder? Universal Pictures scheint das jedenfalls zu glauben, denn sie haben sich ein Projekt namens "Jurassic World Aftermath" registrieren lassen. Die Patentschrift besagt, dass es für PC, Konsolen und Mobilgeräte veröffentlicht werden soll. Angesichts der Popularität von Jurassic World Evolution ist es nicht weit hergeholt zu vermuten, dass Frontier Developments auch diesmal ihre Finger im Spiel haben könnte. Bestätigt sind diese Informationen aber noch nicht.