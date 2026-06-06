s This Seat Taken? erscheint im August auf der PS5

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Während sich ein Großteil der Diskussion oft um die AAA-Ankündigungen und -Enthüllungen zu dieser Jahreszeit dreht, ist die 'Nicht-E3'-Phase auch vollgepackt mit Indie-Spiel-Neuigkeiten und Enthüllungen.

Zu diesem Zweck hat die Wholesome Games Showcase eine breite Palette an Nachrichten und Enthüllungen für die Fans präsentiert, und zu diesem Thema ist der Entwickler Poti Poti Studios aufgetreten, um ein Update zu seinem Logikpuzzle-Projekt Is This Seat Taken? zu teilen.

Nachdem es letzten Sommer auf PC und Switch erschienen ist, ist das Spiel nun bereit, auf einer ganz neuen Plattform zu debütieren, da gerade bekannt gegeben wurde, dass Is This Seat Taken? bereits im August 2026 auf der PS5 erscheinen soll. Wir haben noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, aber wenn ihr neugierig seid, ob sich dieses Spiel lohnt, könnt ihr hier weiterlesen.