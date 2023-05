Ist dies der bisher beste Monat von PlayStation Plus Extra?

HQ

Wir wussten bereits, dass Humanity von Anfang an als Teil von PlayStation Plus Extra verfügbar sein wird, wenn es am 16. Mai erscheint, aber das ist bei weitem nicht das einzige Spiel, auf das sich Abonnenten an diesem Tag freuen können.

Sony hat alle Spiele angekündigt , die am 16. Mai in die PS Plus Extra- und PS Plus Premium-Kataloge aufgenommen werden, und es ist eine äußerst beeindruckende Liste, die aus dem schönsten PS5-Spiel, weiteren Juwelen von Bethesda, allen modernen Tomb Raider-Spielen und mehr besteht:



Bus Simulator 21



Conan Exiles



Dishonored: Death of the Outsider



Dishonored 2



Humanity



Lake



Rain World



Ratchet & Clank: Rift Apart



Rune Factory 4 Spezial



Sakuna: Of Rice and Ruin



Soundfall



The Evil Within 2



Thymesia



Tomb Raider's Definitive Edition



Rise of the Tomb Raider's 20-Jahr-Feier



Shadow of the Tomb Raider



Watch Dogs: Legion



Wolfenstein: Youngblood



Premium-Abonnenten erhalten am selben Tag auch die folgenden "Klassiker":