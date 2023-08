Ist dies das erste echte Bild aus GTA VI?

HQ

Die Leaks von Rockstar über das kommende Grand Theft Auto VI gehen weiter und es gibt jetzt viele Informationen über das, was wir zweifellos als den am meisten erwarteten Action-Titel aller Zeiten bezeichnen können. Was wir bisher wissen, ist, dass das Spiel in der Gegenwart und in Florida spielt, mit Miami als Mittelpunkt.

Laut durchgesickerten Bildern auf der Karte soll die Spielwelt mehr als fünfmal (!) so groß sein wie Los Santos in GTA V und wir werden zwischen einem männlichen und einem weiblichen Charakter springen, dessen Geschichte einer "modernen Version von Bonni und Clyde" ähneln soll.

Es ist die Rede davon, dass Rockstar viele verschiedene Rollenspielsysteme eingeführt hat, um Immobilien kaufen zu können, 1000% mehr Gebäude und Orte (im Inneren) zu besuchen und dass Zivilisten von einem brandneuen KI-System gesteuert werden, an dem Rockstar seit fast vier Jahren arbeitet und das laut Insider-Quellen die Spielewelt "revolutionieren" wird. Unten finden wir das "erste Bild" aus dem Spiel, das die weibliche Protagonistin und eine sehr beeindruckende Beleuchtung zeigt.

Es wird gemunkelt, dass GTA VI zum zehnten Jahrestag von GTA Online angekündigt wird, der auf den 1. Oktober 2023 fällt, was plausibel klingt.

Was haltet ihr von dem Bild unten?