Ist die Playstation 5 zu teuer? Capcom glaubt ja

Capcom reitet weiterhin auf einer bemerkenswerten Erfolgswelle und meldet das zwölfte Jahr in Folge Gewinne. Ein Großteil dieses Schwungs kommt vom massiven Erfolg von Monster Hunter: Wilds. Doch trotz dieser hervorragenden Finanzergebnisse haben die Top-Manager von Capcom ihre Besorgnis über die ständig steigenden Preise von Spielekonsolen zum Ausdruck gebracht.

In einem kürzlichen Interview argumentierte Capcom-Chef Haruhiro Tsujimoto, dass die hohen Kosten von Sonys Konsole zu einem echten Hindernis für den Spielemarkt geworden sind. Eine PlayStation 5 kostet in Japan etwa 80.000 Yen, und wenn man Spiele und Online-Abonnements mit einbezieht, kann die Gesamtsumme etwa 100.000 Yen erreichen.

"Wir haben auch festgestellt, dass die 'PS5-Barriere' unerwartet groß ist. Es kostet etwa 80.000 Yen. Wenn man die Kosten für Software und monatliche Abonnements berücksichtigt, kommt man auf etwa 100.000 Yen", erklärte Tsujimoto.

Die Preiserhöhungen für Konsolen scheinen Japan besonders hart getroffen zu haben, wo die Kaufkraft bereits begrenzt ist. Gleichzeitig floriert Nintendos Switch 2 dank seines deutlich niedrigeren Preises. Um ein Gegengewicht zu der Situation zu schaffen, hat sich Capcom auf digitale Werbeaktionen und häufige Preissenkungen für seine Spiele gestützt.

Was sollte die PlayStation 5 Ihrer Meinung nach kosten? Oder ist der aktuelle Preis (und der des Pro-Modells) angemessen?