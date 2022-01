Ist die Macht in eurem PC stark genug, um Lego Star Wars: The Skywalker Saga auszuführen?

HQ

Lego Star Wars: The Skywalker Saga hat sich über zwei Jahre verzögert, doch am 5. April soll es endlich erscheinen. Auf Steam wurden diese Woche aktualisierte, vermutlich noch nicht ganz finale Hardware-Anforderungen für den Titel kommuniziert, was PC-Spielern eine Vorstellung davon geben sollte, was das Action-Game ihrem Rechner abverlangen wird. Obwohl Warner Bros. und TT Games das neue Lego-Star-Wars-Kapitel als das grafisch aufwändigste Spiel der Reihe bezeichnen (was basierend auf dem neuen Gameplay-Material gar nicht so weit hergeholt wirkt), fallen die Spezifikationen zum Glück moderat aus:

Minimum (Padawan):





Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 oder Intel Core i5-2400

AMD Ryzen 3 1200 oder Intel Core i5-2400 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: Radeon HD 7850 oder Geforce GTX 750 Ti



Empfohlen (Jedi):





Prozessor: AMD Ryzen 3 3100 oder Intel Core i5-6600

AMD Ryzen 3 3100 oder Intel Core i5-6600 Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

8 GB RAM Grafikkarte: Radeon R9 290 oder Geforce GTX 780