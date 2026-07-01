Ist die Debatte um physisch versus digital schon vorbei?

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Physische Spiele hatten schon immer diesen greifbaren Vorteil gegenüber digitalen. Man kann sie in der Hand halten, stolz in den Regalen ausstellen, und in manchen Fällen – besonders wenn man Geld übrig hat – gibt es auch Sondereditionen, die man bewundern kann.

Seit dem Aufkommen des Hochgeschwindigkeitsinternets wird darüber diskutiert, was besser ist. Physische Medien stehen für Sammelwert und Dauerhaftigkeit, während digital andererseits Bequemlichkeit, Geschwindigkeit und ein zunehmend nahtloses Ökosystem des Zugangs bietet. Es ist viel einfacher, im Konsolenladen auf Kaufen zu klicken oder eine Taste einzugeben, anstatt einen Tag auf Lieferung zu warten oder aus dem Schlafanzug zu wechseln, ins Auto zu steigen und in die Stadt zu fahren. Ganz zu schweigen davon, dass sie tatsächlich Menschen gegenübertreten musste...

Doch mit der jüngsten Nachricht, dass die PlayStation-Verkaufszahlen irgendwann 85 % zugunsten der Digitalisierung erreicht haben, könnte diese Debatte bereits entschieden worden sein – nicht durch eine dramatische Ankündigung, sondern durch eine langsame, fast unsichtbare Veränderung des Verbraucherverhaltens und eine noch subtilere Akzeptanz dessen, was es tatsächlich bedeutet, ein Spiel zu "besitzen". Denn heute, selbst wenn Sie eine physische Kopie eines Spiels kaufen, können Sie nicht mehr garantieren, dass es Ihnen anstelle einer Internetverbindung zur Verfügung steht, geschweige denn für immer.

Die Illusion des Physischen

Damals, als physisch noch König war, kaufte man das Spiel, öffnete es, steckte es auf die Konsole der Wahl und ging los. Dann kamen die Installationen, und jetzt kann man nicht einmal garantieren, dass die gekaufte Disc das gesamte Spiel enthält. Dank des Internets und der Aufblähung der Spielegröße benötigen viele Spiele heute "Inhaltsdownloads", um gespielt zu werden. Diese werden auf der Verpackung beworben, bedeutet aber im Grunde, dass man zum Spielen des Spiels trotzdem einen Teil davon digital erwerben muss. Scheiben werden kaum mehr als physische Tasten.

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In Kombination mit Day-One-Patches und Updates macht diese ständige Wartung die physischen Kopien weiter weniger brauchbar. Deshalb wird die Frage unangenehm, aber notwendig: Wenn die Disc nicht mehr das vollständige, endgültige, spielbare Erlebnis enthält, was genau besitzen wir dann?

Warum sich die Branche so entwickelt hat

Es ist verlockend, dies als einfache Geschichte von Verlagen zu behandeln, die Verbraucherrechte entziehen, aber die Realität ist eher ein Produkt der Umstände als etwas Verschwörerisches. Dank des Internets wurde der digitale Vertrieb möglich und bot den Verlagen klare Vorteile:

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Keine Produktions- oder Einzelhandelskosten, und Unternehmen sparen gerne ein paar Pfund oder Geld, je nachdem, wo man kauft.



Volle Kontrolle über Preise und Rabatte



Das beseitigt den Secondhand-Markt und hindert dich daran, es deinen Freunden zu verleihen.



Als Spiele zu kontinuierlich aktualisierten Diensten statt statischer Produkte wurden, wurden physische Medien natürlich weniger relevant. Eine Disc kann sich nicht mit einem Spiel weiterentwickeln, das wöchentlich oder monatlich wechselt. Aus geschäftlicher Sicht ergibt die Richtung Sinn. Es ist effizienter, flexibler und letztlich profitabler. Und wie jede andere Branche wird auch die Spieleentwicklung vom Profit angetrieben.

Herzlichen Glückwunsch, wir haben uns selbst gespielt

Vielleicht ist die bedeutendste Veränderung nicht technisch oder kommerziell, sondern psychologisch. Und auch wenn wir alle gerne die Gier der Konzerne für alle Fehler in der Spielebranche verantwortlich machen, ist dies ein Problem, das wir uns bis zu einem gewissen Grad selbst eingebrockt haben.

Und das alles aus Gründen der Bequemlichkeit.

Es ist viel einfacher, ein Spiel mit einem Klick zu kaufen und es dann mit einem anderen zu starten, als vom Sofa aufzustehen, das Case zu greifen, die Disc auszuwerfen und dann ein neues einzusetzen. Selbst das zu schreiben war ermüdend.

Die Idee, ein Spiel im traditionellen Sinne zu "besitzen", ist weniger wichtig geworden, als es einfach spielen zu können, wenn man möchte, mit möglichst wenig Unannehmlichkeiten. Und da die Einkaufsstraße seit Jahren dank Online-Shoppings stark zurückgeht, hatten wir beim Schnellkauf von Spielen nie wirklich eine Chance.

Physische Medien sind nicht verschwunden, aber es tut sich selbst keinen Gefallen

Trotz all dem sind physische Spiele nicht verschwunden. Sonderausgaben existieren weiterhin, Steel Books verkaufen sich weiterhin, Sammler schätzen den physischen Besitz weiterhin sehr. Aber zunehmend fühlt sich physische Medien anders an als früher. Es ist nicht mehr die Standardmethode, wie die meisten Leute Spiele kaufen, da digital sogar Sonder- und Deluxe-Editionen anbietet. Physische Sammlerausgaben sprechen heute vor allem Superfans oder begeisterte Sammler an.

Aber das größte Problem ist die Qualität – oder das offensichtliche Fehlen davon mehr. Call of Duty hatte einmal eine Sonderedition, die mit Nachtsichtgeräten ausgeliefert wurde, die tatsächlich funktionierten. Jetzt gibt es Spiele wie Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, das mit einer sehr fragwürdigen Statue ausgeliefert wurde, oder 007 First Light, das versuchte, eine halbe Plastik-Golden Gun für über 200 Pfund zu verkaufen.

Nichts entgeht der 'Entshitting', scheint es, und wenn dies der Standard ist, von dem die Publisher glauben, dass die Fans es wollen, dann wird es nicht mehr lange dauern, bis so etwas völlig verschwindet, sofern es keine radikalen Veränderungen gibt. Das Einzige, was man von diesen Premium-Editionen erwartet, ist die Qualität. Wenn man das reduziert, kann man den Preis nicht mehr rechtfertigen. Und was wird uns dann davon abhalten, das Digitale vollständig anzunehmen?

Phyzzling aus?

Ist die Debatte zwischen physisch und digital schon vorbei? Nicht ganz.

Physische Medien existieren immer noch, und für manche Spieler sind sie immer noch von großer Bedeutung. Doch die Version physischer Medien, die einst das Gaming definierte – vollständig, in sich geschlossen und dauerhaft im Besitz – ist nicht mehr der Standard.

Was bleibt, ist etwas Komplizierteres. Physische Spiele existieren zwar noch, aber sie garantieren nicht mehr den Besitz wie früher. Digitale Spiele bieten Bequemlichkeit, aber auch keine Dauerhaftigkeit, und irgendwo dazwischen hat sich die Vorstellung davon, was es bedeutet, ein Spiel zu "besitzen", still und leise verschoben, und die meisten von uns haben es einfach nicht bemerkt, als es passiert ist. Körperlich ist nicht verlieren, weil es schlimmer ist, sondern nur dass Bequemlichkeit alles übertrumpft.

Jahrelang wurde die Debatte als physisch versus digital dargestellt. In Wirklichkeit könnte dieser Streit schon längst beendet sein. Die eigentliche Debatte ist jetzt Eigentum versus Zugang, und wenn die aktuellen Trends anhalten, könnte der Besitz bereits verlieren, und vor diesem Hintergrund könnten Leute wie Stop Killing Games bald wichtiger sein als je zuvor.