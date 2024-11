Ist der Rasen des Santiago Bernabeú schuld an den Knieverletzungen, unter denen die Spieler leiden?

HQ

Real Madrid ging am vergangenen Samstag mit einem halben Lächeln in die Länderspielpause: Sie schlugen Osasuna (eine der stärksten LaLiga-Mannschaften in diesem Jahr) mit 4:0, mussten aber in der ersten Halbzeit drei Verletzungen hinnehmen, darunter eine sehr schwere für Eder Militão.

Militão erlitt einen kompletten Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Bein. Der brasilianische Spieler verpasste bereits den größten Teil der letztjährigen Saison aufgrund der gleichen Verletzung... in seinem linken Bein.

Es wurde viel darüber gesprochen, dass Fußballspieler gezwungen werden, jede Saison eine ungesunde Anzahl von Spielen zu bestreiten, auch die mit ihren Vereinen und die mit den Nationalmannschaften. Während dies das Hauptproblem ist, könnte es eine andere Erklärung für diese Art von Verletzungen geben.

Der ehemalige Spieler Álvaro Benito, der sich ebenfalls eine Knieverletzung zuzog, die seiner Karriere ein bitteres und frühes Ende setzte, sagte im spanischen Radiosender Cadena Ser, dass eine mögliche Erklärung für diese Verletzungsplage der Hybridrasen sein könnte, eine Mischung aus natürlichem Rasen und synthetischen Fasern.

Er spekuliert, dass der Untergrund des Spielfelds einen großen Einfluss hat: "Das Knie bleibt mehr hängen, weil das künstliche Spiel trockener ist als das natürliche", und er ist der Meinung, dass es eine Kontrolle geben sollte.

Dani Carvajal erlitt vor einem Monat auf demselben Platz eine ähnliche Verletzung, obwohl das nur Spekulation ist, und Verletzungen werden immer noch passieren, immer mehr im Laufe der Saison, bis zu dem Punkt, an dem es jetzt so aussieht, als ob dasjenige, das in diesem Jahr gewinnt, dasjenige sein wird, das weniger Pech hat...