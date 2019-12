Ist der 20. Februar der internationale Release-Termin von Persona 5 Royal?

Morgen (am Dienstag, dem 03. Dezember) um 18:00 Uhr wird Atlus ihren großen Coup durchziehen und "die Wahrheit der Phantom Thieves of Hearts" enthüllen - vermutlich wollen sie den westlichen Release-Termin von Persona 5 Royal bekanntgeben. Wie Persona Central berichtet, könnte das mysteriöse Datum womöglich frühzeitig im Playstation-Store durchgesickert sein, denn in der chinesischen Verkaufsversion ist seit kurzem die Rede von englischen Untertiteln.

Dieses Erscheinungsdatum für Persona 5 Royal ist in China und Korea bereits seit einiger Zeit bekannt, doch beide Sprachen nutzen den meisten westlichen Spielern nicht sonderlich viel, wenn sie das überarbeitete Rollenspiel erleben wollen. Da schon das Hauptspiel ohne deutsche Vertonung auskam, wären die englischen Untertitel bei japanischem Originalton jedoch sicherlich eine valide Option für viele europäische Spieler. Wir wissen bereits, dass Atlus Persona 5 Royal im Frühjahr 2020 veröffentlichen möchte und zwei Wochen vor den großen März-Blockbustern wäre deshalb ein idealer Zeitpunkt. In wenigen Stunden wissen wir mehr.