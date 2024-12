Ist dein PC bereit für tolle Koop-Action in Split Fiction ?

HQ

Obwohl wir wussten, dass es kommen würde, haben uns Josef Fares und sein Studio Hazelight bei der Ankündigung von Split Fiction während der Game Awards eine ziemliche Überraschung bereitet.

Wie in den beiden vorherigen Titeln des Studios, A Way Out und It Takes Two, ist das Spiel komplett im Koop-Modus, mit zwei Autoren mit unterschiedlichem Hintergrund (Fantasy und Science-Fiction), die in ein Abenteuer geworfen werden, in dem sie versuchen müssen, in ihren eigenen Geschichten zu überleben.

Wie zuvor ermöglicht Ihnen das Studio, die Spiele mit einem Freund zu teilen, so dass Sie es auch mit nur einer Kopie online mit anderen spielen können. Es erscheint tatsächlich bereits am 6. März, und da so wenig Zeit übrig bleibt, wurden die PC-Anforderungen jetzt über den Epic Games Store enthüllt. Sehen Sie sich die Spezifikationen Minimum und Recommended unten an:

Minimum:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-Betriebssystem

Betriebssystem: 64 Bit Windows 10/11

Prozessor: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i5-6600K

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: Radeon RX 470 - 4GB / Nvidia Geforce GTX 970 - 4GB

DirectX: Version 12

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Speicherplatz: 85 GB verfügbarer Speicherplatz

Zusätzliche Anmerkungen: Auflösung: 1920x1080 Native FPS: 30 Grafikeinstellungen Voreinstellung: Niedrig

Empfohlen:

Erfordert einen 64-Bit-Prozessor und ein 64-Bit-BetriebssystemBetriebssystem: 64 Bit Windows 10/11Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-11700kArbeitsspeicher: 16 GB RAMGrafikkarte: AMD Radeon 6700 XT - 12GB / Nvidia Geforce RTX 3070 - 8GBDirectX: Version 12Netzwerk: Breitband-InternetverbindungSpeicherplatz: 85 GB verfügbarer SpeicherplatzZusätzliche Anmerkungen: Auflösung: 2560x1440 Native FPS: 60 Grafikeinstellungen Voreinstellung: Hoch