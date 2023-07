Ist das Kino dem Untergang geweiht?

HQ

Bisher war 2023 kein gutes Jahr für die Kinokassen. Wir hatten eine ganze Reihe spannender Filme, die ihr Kinodebüt feierten, und doch sind nur sehr wenige zu echten Hits geworden. Wir haben jetzt die Hälfte des Jahres hinter uns, und nur ein Film hat weltweit die Milliarden-Dollar-Marke überschritten, wobei viele Schwierigkeiten haben, während ihrer gesamten Kinolaufzeit auch nur eine halbe Milliarde Dollar zu erwirtschaften. Die Art und Weise, wie sich die Filmindustrie verändert, hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob das Kino dem Untergang geweiht ist, und ich neige dazu, zu glauben, dass dies der Fall sein könnte.

Um den Kern der Filmlandschaft für 2023 zu verstehen, müssen Sie sich nur ansehen, wie viel Geld jeder Film in diesem Jahr in den Kinos eingebracht hat. Abgesehen von dem Giganten The Super Mario Bros. Movie hat keiner auch nur annähernd 1 Milliarde US-Dollar erreicht, wobei der nächstgelegene Guardians of the Galaxy Vol. 3 ist. Was hat sich also geändert? Seit der Covid-19-Pandemie haben wir gesehen, dass sich die Art und Weise, wie Zuschauer ihre Inhalte konsumieren, erheblich verändert. Die Zeiten, in denen man den größten Blockbuster im Kino gesehen hat, sind vorbei, da viele Zuschauer mehr als zufrieden damit sind, ein paar Monate länger zu warten, bis diese Filme auf Streamern landen. Hinzu kommen steigende Produktionskosten und versiertere Zuschauer, und es ist klar, dass das Kino nicht überleben kann und wird, wenn sich nicht etwas ändert.

Die aufgeblähte Abendkasse

Vor der Pandemie befand sich das Kino auf einem Allzeithoch. Die Menschen strömten in die Kinos, um die neuesten Filme zu sehen, so sehr, dass es zwischen 2015 und 2019 durchschnittlich fünf Milliarden Dollar Filme pro Jahr gab - 2019 sogar neun Milliarden Verdiener. In dieser kurzen Zeitspanne von fünf Jahren haben 27 (!) Filme diese Mega-Schwelle überschritten. Zum Vergleich: In der Geschichte gab es nur 52-Milliarden-Dollar-Filme. Wenn man anfängt, die Anzahl der Filme zu berücksichtigen, die sich der Milliardengrenze näherten, wird das Niveau des Kino-Fandoms noch deutlicher.

"Im Jahr 2019 hatte Disney acht der neun Milliarden-Dollar-Verdiener, drei davon von den Marvel Studios, zwei von Animationsfilmen, ein weiteres Live-Action-Remake und ein Star Wars."

Werbung:

Doch dann kam die Welt wegen des Coronavirus zum Stillstand. Produktionsfirmen mussten sich auf eine Welt einstellen, in der Kinos nicht allgemein zugänglich waren, und dies führte dazu, dass Filme physische Starts zugunsten digitaler Premieren auf Streaming-Diensten aufgaben. Unnötig zu erwähnen, dass Netflix, Prime Video, Disney+, HBO und all die anderen Streamer am Ende Schiffsladungen von Zuschauern einstrichen. Nach einer längeren Zeit ohne physische Premieren ging die Pandemie zu Ende und die Kinos wurden wieder zur Möglichkeit, die neuesten Blockbuster zu sehen, aber dies sah keine Rückkehr zur Form vor Covid. Seit der Pandemie gab es fünf Milliarden Dollar teure Filme, und allein im Jahr 2023 haben viele große Streifen Schwierigkeiten (oder besser gesagt, sind bereits gescheitert), ihre Produktionskosten wieder hereinzuholen.

Aufstieg der Streamer

Es ist nicht zu leugnen, dass Streamer ein Teil dieser gescheiterten Rückkehr zur Form des Kinos waren. Warum Geld für eine Kinokarte ausgeben, wenn Sie denselben Film im Rahmen des Streaming-Abonnements sehen können, für das Sie bereits bezahlen? Vor Covid dauerte es Monate und Monate, bis ein Film auf DVD/Blu-ray veröffentlicht wurde, und dann oft Jahre, bevor er zu einem Streamer kam. Auf dem heutigen Markt dauert es normalerweise ein oder zwei Monate, bis man das Kino verlässt und auf einem Streamer landet. So gibt es beispielsweise Gerüchte, dass The Flash am 18. Juli, etwas mehr als einen Monat nach seiner Premiere, auf Streaming-Plattformen verfügbar sein wird.

HQ

Dann gibt es noch die Muster eines modernen Verbrauchers, die es zu berücksichtigen gilt. Sicher, Sie könnten ins Auto steigen oder zu Fuß zu Ihrem örtlichen Kino gehen, sich 20 Minuten Trailer ansehen, bevor Sie den Film schließlich zu festgelegten Zeiten sehen können. Oder alternativ kannst du eine Weile warten und dann den gleichen Film auf deinem Handy ansehen, während du auf der Toilette sitzt - nicht, dass ich das jemals gemacht hätte... Kino ist nicht mehr die beste oder vielmehr bequemste Art, Blockbuster zu sehen, und das jüngste Muster der Einspielergebnisse beweist dies.

Produktionsbudgets sind außer Kontrolle geraten

Die Lösung besteht darin, sich dann einfach dazu zu verpflichten, Filme an Streamer zu senden, oder? Streamer kassieren nicht das Geld für Produktionsfirmen wie Kinos, was bedeutet, dass Filme kleinere Budgets haben müssen, um dies zu ermöglichen. Leider kann man sich für die Blockbuster von heute auch kein kleineres Budget leisten, da Spezialeffekte, Animationen, Requisiten und physische Effekte, Sets, riesige Crews, teure A-List-Schauspieler, Reisekosten und mehr bedeuten, dass die Herstellung von Filmen ein absolutes Vermögen kostet. Als Anhaltspunkt wurde berichtet, dass Indiana Jones and the Dial of Destiny ein Produktionsbudget von unglaublichen 295 Millionen US-Dollar hatte. Der wirklich herzzerreißende Teil ist, dass dies in der Regel nicht auch die Mega-Marketingkosten für einen Blockbuster-Film berücksichtigt, bei dem sich das Gesamtbudget oft verdoppelt. Damit Indy 5 ein "Erfolg" wird, muss der Film im Wesentlichen gut 600 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen einspielen, was bisher nur drei Filme im Jahr 2023 geschafft haben.

Werbung:

HQ

Die aufgeblähten Kosten für die Filmproduktion betreffen nicht nur Blockbuster, da Indie-Filme immer teurer werden und, wie der Trend an den Kinokassen in letzter Zeit, auch Schwierigkeiten haben, ihre Kosten wieder hereinzuholen. Nehmen wir den neuesten Streifen von Ari Aster Beau is Afraid. Dieser Film wurde von A24 produziert und finanziert, einer Produktionsfirma, die sich langsam zum König der Indies entwickelte, wenn man so will. Nun, Beau is Afraid kostete 35 Millionen US-Dollar (abzüglich Marketing) und konnte dennoch nicht einmal 11 Millionen US-Dollar in den Kinos einspielen. Wird dieser Film es schaffen, zig Millionen Dollar aus Streaming-Deals zu generieren? Wahrscheinlich nicht, was den Film aus finanzieller Sicht zu einem Flop macht und die Indie-Produktionsfirmen unter Druck setzt, noch vorsichtiger mit dem umzugehen, was sie grünes Licht geben und schaffen.

Das Publikum wird klüger

In der Zeit vor der Pandemie strömte das Publikum in Scharen in die Kinos, um fast alles zu sehen. Franchises waren König und Remakes auch. Im Jahr 2019 war der umsatzstärkste Film Avengers: Endgame, aber was war der zweite? Der Live-Action-Film The Lion King, der bis heute der neunterfolgreichste Film aller Zeiten ist. Tatsächlich hatte Disney im Jahr 2019 acht der neun Milliarden-Dollar-Verdiener, von denen drei aus Marvel Studios (Endgame, Spider-Man: Far From Home und Captain Marvel), zwei aus Animationsfilmen (Frozen II und Toy Story 4) stammten), ein weiteres Live-Action-Remake (Aladdin) und ein Star Wars (Episode IX - The Rise of Skywalker). Seit diesem Jahr hat nur ein einziger Marvel-Film eine Milliarde Dollar überschritten (Spider-Man: No Way Home), Pixar hat Mühe, Fuß zu fassen, Star Wars befindet sich in einer Kinosackgasse, und Live-Action-Remakes werden von Fans in Stücke gerissen, bevor sie überhaupt in die Nähe der Premiere kommen. Warum? Weil das Publikum sein Geld nicht für dasselbe ausgeben möchte, was es seit Jahren konsumiert.

Das Hauptproblem ist, dass dieses mangelnde Interesse an einer Rückkehr in die Kinos auch für Originalprojekte zu einem Problem wird. John Wick: Chapter 4 hatte eine massive Premiere und amortisierte seine Produktionskosten und dann einige, verdiente aber weniger als 430 Millionen US-Dollar, Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves kam bei den Kritikern gut an, übertraf aber weltweit kaum 200 Millionen US-Dollar, Pixars neueste Original-IP, Elemental, wird das Glück haben, selbst die 200-Millionen-Dollar-Marke zu knacken. Und das sind nur die "erfolgreicheren" Filme des Jahres. Die Geschichte scheint 65, Cocaine Bear, Air, The Pope's Exorcist, Knock at the Cabin, Renfield, No Hard Feelings, Asteroid City, und eine ganze Sammlung interessanter, origineller Werke, die mit Zähnen und Klauen um einen Hauch von 100 Millionen Dollar an den Kinokassen gekämpft haben oder immer noch kämpfen.

HQ

Wird sich das Kino erholen?

Nach einem so miserablen Jahr stellt sich die Frage, ob sich das Kino erholen und dorthin zurückkehren wird, wo es einmal war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es passiert. Es wird immer ein paar Filme geben, die debütieren und ein oder zwei Milliarden Dollar verdienen und alle glauben lassen, dass das Kino lebendig und gesund ist, aber wenn die kleineren Projekte nicht als Basis für Kinos auf der ganzen Welt dienen können, wird es einfach keinen Platz geben, an dem diese Blockbuster überhaupt ausgestrahlt werden können. Und das macht mich sehr traurig. Das Kino ist ein wunderbarer Ort, der beste Ort, um die neuesten Filme zu sehen. So bequem und einfach Streamer und das Ansehen von Inhalten auf Ihrem Telefon auch sind, es kann einen massiven 40-Fuß-Bildschirm mit dröhnendem Surround-Sound-Audio nicht ersetzen, das Ihren ganzen Körper zum Zittern bringt.

Wir befinden uns an einem Wendepunkt für die Filmindustrie, und obwohl ich hoffe, dass wir zu dem Niveau von Erfolg und Nervenkitzel vor der Pandemie zurückkehren können, denke ich, dass die Tage der Theater und Kinos, wie wir sie kennen, vorbei sind. In Anlehnung an ein Zitat meines Lieblingscharakters aus The Lord of the Rings, Gothmog der Ork: "Das Zeitalter des Kinos ist vorbei, die Zeit des Streamers ist gekommen."