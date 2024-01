Ist das Goldene Zeitalter des Fernsehens vorbei?

HQ

Kürzlich sagte David Chase, der Schöpfer von The Sopranos, dass er glaubt, dass das Goldene Zeitalter des Fernsehens vorbei ist. Das Drama, das den Mafiaboss Tony Soprano neben seiner Familie und seinem Arbeitsleben begleitete, feierte kürzlich sein 25-jähriges Jubiläum, aber Chase sah nicht viel Grund zum Lächeln. Stattdessen sei das Jubiläum eher als "Beerdigung" für ambitioniertes, sogenanntes Spitzenfernsehen zu sehen. Breaking Bad, The Wire, Mad Men, die erste Staffel von True Detective (wahrscheinlich zum Besten reden wir nicht über die anderen).

Chase ist einer der angesehensten Schöpfer in der Geschichte des Fernsehens, und für viele Fernsehzuschauer ist The Sopranos immer noch eine der besten, wenn nicht sogar die beste Serie, die jemals auf unsere kleinen Bildschirme gebracht wurde. All die Untergangsstimmung von Chase hat mich zum Nachdenken gebracht. Verlassen wir wirklich das Goldene Zeitalter des Fernsehens, oder wird da noch mehr kommen?

Um einen richtigen Blick darauf zu werfen, müssen wir in der Zeit zurückreisen und sehen, was die Sopranos zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung bedeuteten. Nun, ich habe The Sopranos bis vor kurzem nicht gesehen, aber wenn man sie mit den anderen Serien zu dieser Zeit vergleicht, ist es klar zu sehen, dass sie das Tor für anspruchsvolle Serien öffnete, die mehr von ihrem Publikum verlangten. Man kann nicht einfach nach einem harten Arbeitstag an den Sopranos kleben und den Geist taub werden lassen; Es wäre ein Bärendienst für die exzellenten Schriften und Darbietungen dieser Mafiosi. Es sind meistens schreckliche Menschen, und doch habe ich mich bei mehreren Gelegenheiten dabei ertappt, wie ich mich mit dem Kopf in den Händen gefragt habe, warum diese Mafiosi nicht einfach miteinander auskommen können. Es ist die gleiche herzzerreißende Erfahrung, die ich hatte, als ich Better Call Saul, Breaking Bad, Succession und die frühen Staffeln von Game of Thrones gesehen habe.

Viele dieser Serien würden ohne die Sopranos wahrscheinlich nicht existieren, aber zum Glück leben wir in einer Zeitlinie, in der sie es tun. Wie kann das Goldene Zeitalter des Fernsehens also tot sein, wenn wir in den 25 Jahren, seit Tony Soprano zum ersten Mal das Büro seines Therapeuten betrat, immer wieder Shows von ähnlicher Qualität gesehen haben? Nun, Chase glaubte, dass dieses Goldene Zeitalter nicht ewig andauern könnte, und jetzt, da die meisten dieser Shows zu einem Ende gekommen sind, werden wir mit der Zeit weniger von ihrer Qualität sehen.

Das soll nicht heißen, dass es keine qualitativ hochwertigen, ambitionierten Shows geben wird. The White Lotus und The Bear kommen mir als unglaubliche Shows in den Sinn, die dem Publikum wirklich mehr abverlangen können. Doch auch wenn diese Prestigeprogramme immer noch laufen, kämpfen sie jetzt in einer anderen Welt um Zuschauerzahlen. Streaming wird oft als der große Feind von Film und Fernsehen angesehen, die zum Nachdenken anregen. Das soll nicht heißen, dass es nichts Gutes an Streamern gibt. Stranger Things, vor allem in der ersten Staffel, war ein Muss, und Amazons The Boys beeindruckt das Publikum weiterhin mit seinem zynischen Blick auf eine reale Welt voller Superhelden. Ich denke, der Hauptkritikpunkt an Streaming-Plattformen ist nicht, dass sie nie etwas Gutes herausbringen, sondern dass sie zunehmend Inhalte erstellen, die so verdaulich wie möglich sein sollen. Es ist besser, darauf zu achten, dass Sie so viele Menschen wie möglich einbeziehen, auch wenn das bedeutet, dass Sie sich von denen abwenden, die mehr wollen. Wenn wir uns so etwas wie Netflix' The Witcher oder die späteren Staffeln von Stranger Things ansehen, gibt es nicht viel, was einem nicht explizit in den Dialogen erklärt wird. Das Entwerfen von Theorien könnte in diesen Shows genauso gut eine tote Kunst sein, da die meisten "Theorien" heutzutage nur noch Leute sind, die die Handlung erklären. Es sind auch nicht nur Streamer, die daran schuld sind. Game of Thrones hörte in seinen späteren Staffeln auf, unglaubliche Monologe und Momente zu liefern, die einen glauben ließen, dass diese Fantasy-Welt völlig real sei, und konzentrierte sich stattdessen darauf, so viele Drachenszenen wie möglich zu machen, um den Leuten gerecht zu werden, die die Serie auf großen Pub-Bildschirmen sahen und jedes Mal jubelten, wenn sie dachten, das Wort Dracarys zu verstehen.

Der Ehrgeiz, der Mut, es fühlt sich manchmal so an, als ob es ihm fehlen kann, denn obwohl wir Serien haben, in denen diese Dinge existieren, kämpfen sie wie nie zuvor darum, relevant zu bleiben. In einer Twitter-Blase ist es leicht zu glauben, dass diese Art von Shows die Welt dominieren, aber wenn wir uns die Zuschauerzahlen ansehen, ist klar, dass die Investitionen der Menschen in wöchentliche, prestigeträchtige Dramen nicht mehr so stark sind wie früher. Auf dem Höhepunkt ihrer Popularität zogen die Sopranos ein Publikum von rund 12 Millionen Menschen pro Woche an. Wenn wir uns zum Beispiel die letzte Folge von Succession ansehen, zog das Ende von Jesse Armstrongs brillant detaillierter Geschichte bei seiner Premiere 2,9 Millionen Zuschauer an. Natürlich ist die Welt, wie bereits erwähnt, jetzt eine andere. Wir alle haben sofortigen Zugriff auf Hunderte von Fernsehsendungen und können sehen, was wir wollen, wann immer wir wollen. Sie müssen nicht auf Werbepausen warten, um zu pinkeln oder sich einen Snack zu machen, Sie müssen sich nichts ansehen, wenn es veröffentlicht wird, und trotzdem schlägt ein Großteil des Fernsehens auch heute noch Serien wie Succession.

Das absolute Comedy-Slopfest The Big Bang Theory schaffte es auf satte 17,31 Millionen durchschnittliche Zuschauer pro Folge. Das schlägt die Spitzensopranos um Längen. Bedeutet das angesichts sinkender Zuschauerzahlen und der Übernahme von Streaming-"Inhalten" das Prestige-Drama offiziell tot? Nun, nein, nicht wirklich. Ich denke, David Chase könnte in mancher Hinsicht Recht haben. Es ist unwahrscheinlich, dass wir in absehbarer Zeit ein solides, ambitioniertes Drama sehen werden, abgesehen von den wenigen, die wir bereits am Laufen haben, aber es wird immer ein oder zwei TV-Shows für Zuschauer geben, die aufmerksam sein wollen. Sie sind vielleicht nicht die erfolgreichsten in Bezug auf die Zuschauerzahlen, aber sie werden ein Publikum haben, und es wird immer jemanden geben, der eine preisgekrönte, fesselnde Serie schreiben möchte, denn wer würde das nicht?

Der einzige Nachteil ist, dass ich mir nicht sicher bin, ob wir jemals wieder etwas sehen werden, das ein Termin ist. Nicht auf die Art und Weise, wie die Sopranos es war, nicht auf die Art und Weise, wie Breaking Bad dafür sorgte, dass man die neueste Folge so schnell wie möglich sah, oder den Zorn seiner Freunde und Kollegen zu riskieren. Heutzutage schaut jeder etwas anderes. Sie holen eine alte Serie nach, oder selbst wenn sie etwas Neues sehen, ist es nicht einmal wahrscheinlich, dass es sich um dieselbe Serie wie Sie handelt. So sehr ich mich auch bemühe, ich habe noch niemanden im Team Gamereactor davon überzeugt, Succession auszuprobieren, aber meine Bemühungen werden weitergehen.

Ich glaube jedenfalls, dass wir immer nur einen brauchen. Eine wirklich großartige Show, um den Kopf über den Slop zu erheben. Als jemand, der versucht, die Sopranos zu sehen und seinen Partner dazu zu bringen, endlich Breaking Bad zu erleben, kann ich Ihnen sagen, dass es eine Grenze gibt, wie viel Prestige-Drama Sie ertragen können. Vielleicht sehne ich mich in ein paar Jahren nach Serien wie diesen, aber im Moment habe ich immer noch die Hoffnung, dass wir, auch wenn wir uns nicht in einem Goldenen Zeitalter befinden, immer noch hin und wieder das eine oder andere bisschen Gold in unseren TV-Shows finden können.