Ist das das teuerste Beef Wellington in einem Supermarkt? M&S zieht Kritik mit einem Weihnachtsessen von 195 Pfund auf sich

Wir alle geben viel mehr Geld aus, als wir sollten, wenn Weihnachten naht. Das ist einfach eine Tatsache des Lebens, und doch sind manche Preise so hoch, dass selbst die größten Urlaubsbegeisterten nachdenklich sind. Nehmen wir zum Beispiel den Beef Wellington vom britischen Supermarkt M&S, hergestellt vom Koch Tom Kerridge, der für satte 195 Pfund verkauft wird.

Fortnum & Mason, ein weiterer High-End-Händler, bietet einen Beef Wellington für £120 an. Andere sind im Bereich 30 Pfund erhältlich, und selbst Gordon Ramsay verlangt in zwei seiner Restaurants nur 95 Pfund pro Person für ein Beef Wellington-Erlebnis.

"Die M&S Collection Tom Kerridge Beef Wellington war bei den Kunden ein großer Erfolg", sagte ein Sprecher gegenüber Sky News. "Es verkauft sich sehr gut und wir haben nur noch wenige auf unserer Weihnachts-Essen-zu-Bestell-Seite übrig."

"Mit sechs Personen und einem Gewicht von über 2 kg wird das handgeschlachtete britische Rindfleischfilet über 17 Tage gereift und handgerollt in Portobello-Pilz-Duxelles mit seidiger Hähnchenbrustmousse und schwarzer Trüffel, wie es in einem Restaurant der Fall wäre – es ist der absolut beste Wellington-Qualität, den wir je hergestellt haben."

