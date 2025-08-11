Ist Battlefield 6 in der Lage, Call of Duty zu besiegen? Wir diskutieren in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Das vergangene Wochenende war ein riesiges Wochenende für Battlefield Fans, da Battlefield Studios die erste offene Beta für das kommende Battlefield 6 veranstaltete, ein Event, bei dem über eine halbe Million Spieler gleichzeitig allein an Steam gegeneinander antraten. Das Interesse an dem Spiel und der Serie ist auf einem Höhepunkt, aber ist es groß genug, um zu sehen, wie EAs Multiplayer-Titan die unbezwingbare Call of Duty -Serie vom Thron stößt?

Activision scheint sich keine Sorgen um Battlefield 6 zu machen, aber sollte es das sein? Das ist genau das, worauf wir in der neuesten Folge von The Gamereactor Show eingehen und diskutieren, in der Alex und ich eine Menge Gedanken über das Spiel austauschen und ob es groß genug sein wird, um Call of Duty: Black Ops 7 dieses Jahr zu besiegen.

Wir sprechen über das Gameplay und darüber, wie es dem Besten von Battlefield von einst gerecht wird, aber auch, dass es keine leichte Aufgabe ist, Call of Duty zu überwinden, etwas, das eine Herausforderung sein wird, unabhängig davon, wie viel Interesse BF6 weckt, wenn es im Oktober erscheint.

