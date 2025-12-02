ISS unter Beschuss: Welche Rolle spielte der in Dänemark ansässige Riese im tödlichsten Feuer Hongkongs seit Jahrzehnten

HQ

Die rauchenden Überreste des Wang-Fuk-Hofs sind ein deutliches Zeugnis an den tödlichsten Wohnbrand der Stadt seit sieben Jahrzehnten, bei dem mindestens 156 Menschen ums Leben kamen. Mitten in der Trauer und dem Schock richtet sich die Aufmerksamkeit auf ein dänisches multinationales Unternehmen.

ISS EastPoint, die Hongkonger Niederlassung des in Dänemark ansässigen Facilities Management Riesen ISS, spielte eine zentrale Rolle bei der Renovierung des Anwesens im Wert von 330 Millionen HK$ (42,4 Millionen US-Dollar). Mit der Überwachung von Brandschutzausschreibungen und als Schnittstelle zwischen Bewohnern und Auftragnehmern beauftragt, steht das Unternehmen nun unter intensiver Beobachtung (soweit es wusste... und wann).

Die ISS war sich der Mängel bewusst

Protokolle der Eigentümergesellschaft des Wang Fuk Court zeigen, dass ISS zusammen mit der Verwaltung und den Auftragnehmern des Anwesens bereits im Mai 2025 von Mängeln im Brandschutzsystem Bescheid wusste (laut South China Morning Post). Trotzdem hatte das Unternehmen seine Beteiligung erst öffentlich angesprochen, als es eine kurze Erklärung mit Beileidsbekundungen veröffentlichte, ohne seine administrative Rolle im Anwesen oder bei der Renovierung zu erläutern.

"ISS EastPoint leistete administrative Unterstützung für die eingetragenen Eigentümer des Wang Fuk Court", sagte das Unternehmen, "war aber nicht an der Beauftragung des Auftragnehmers für größere Renovierungsarbeiten oder der täglichen Überwachung der Renovierungen beteiligt." Die Erklärung bestätigte, dass das Unternehmen mit einer von Richter geleiteten Untersuchung des Feuers kooperiert, obwohl die Behörden die ISS nicht als Ziel genannt haben.

Die Enthüllung hat die Investoren erschüttert

Die Enthüllung hat die Anleger erschüttert: Laut Reuters fielen die Aktien der ISS nach der Ankündigung um 10 %, was den schlechtesten Handelstag seit August 2023 markiert. Die ISS beschäftigt weltweit 350.000 Mitarbeiter und gilt als bedeutender Akteur im Immobilienmanagement in Europa und Asien.

Weitere an der Renovierung beteiligte Unternehmen waren der Hauptunternehmer Prestige Construction and Engineering Co Ltd, der Projektberater Will Power Architects Co Ltd, die Grundstückseigentümergesellschaft und mehrere Subunternehmer. Während sich die anfängliche öffentliche Empörung auf den Auftragnehmer konzentrierte, ist die administrative Rolle der ISS im Bereich Brandsicherheit inzwischen zum Streitpunkt geworden.

