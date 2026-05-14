Israels Verteidigungsminister kritisiert Lamine Yamal dafür, "Hass zu schüren", und bittet Barcelona um eine Entschuldigung

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Israels Verteidigungsminister Israel Katz reagierte auf die Bilder von Lamine Yamal, der während der Barça-Liga-Feierlichkeiten am Montag eine palästinensische Flagge schwenkt, die schnell viral gingen und allerlei Reaktionen von Politikern in Spanien und im Ausland auslösten. Katz sagte, Yamal schüre Hass gegen Israel und bat den FC Barcelona, sich von seinen Aussagen zu distanzieren.

"Lamine Yamal entschied sich, gegen Israel aufzuwiegeln und Hass zu schüren, während unsere Soldaten gegen die Terrororganisation Hamas kämpfen, eine Organisation, die am 7. Oktober jüdische Kinder, Frauen und ältere Menschen massakrierte, vergewaltigte, verbrannte und ermordete. Wer eine solche Botschaft unterstützt, sollte sich fragen: Hält er das für humanitär? Ist das moralisch?", veröffentlichte Katz am Donnerstagmorgen auf X.

"Ich erwarte, dass ein großartiger und angesehener Verein wie der FC Barcelona sich von diesen Aussagen distanziert und unmissverständlich klarstellt, dass es keinen Platz für Aufwiegelung oder Unterstützung von Terrorismus gibt."

Hansi Flick sagte: "Er mochte es nicht."

Zum Zeitpunkt des Veröffentlichungsdatums hat der FC Barcelona zu diesem Thema keine Stellungnahme abgegeben. Trainer Hansi Flick sagte jedoch, dass ihm das, was Yamal gemacht hat, nicht gefiel. "Das ist etwas, das ich nicht mag. Ich habe mit ihm gesprochen und ihm gesagt, dass es seine Entscheidung ist, wenn er es machen will. Er ist 18, volljährig, aber ich glaube, wir sind hier, um Fußball zu spielen", sagte der deutsche Trainer am Dienstag während einer Pressekonferenz.