Direkt aus einer Episode von Game of Thrones startete Israel am 13. Juni 2025 eine überraschende Militäroperation, die den Codenamen "Rote Hochzeit" trug. Dieser Angriff richtete sich in einem synchronisierten Angriff gegen die hochrangigen Militärkommandeure und Nuklearwissenschaftler des Iran.

Innerhalb weniger Minuten wurden über 30 hochrangige Beamte, darunter der Stabschef der iranischen Streitkräfte, Generalmajor Mohammad Bagheri, und der Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Generalmajor Hossein Salami, für tot erklärt.

Gleichzeitig wurden neun der führenden iranischen Nuklearwissenschaftler in ihren Häusern eliminiert, was die nuklearen Ambitionen des Landes lähmte. Die Operation war der Höhepunkt jahrelanger Planungen, die das Sammeln von Informationen, verdeckte Operationen und strategische Täuschung umfassten.

Netanjahu inszenierte eine Reihe irreführender diplomatischer Gesten, darunter ein fabriziertes Zerwürfnis mit den Vereinigten Staaten, um den Iran in falscher Sicherheit zu wiegen. Diese Täuschung ermöglichte es den israelischen Streitkräften, ohne unmittelbare Vergeltung zuzuschlagen, was die iranische Führung unvorbereitet traf.

Die Präzision des Angriffs war verblüffend. Über 200 israelische Flugzeuge warfen Hunderte von Munition auf wichtige Ziele ab. Mossad-Agenten waren in iranisches Territorium eingedrungen, hatten Drohnenbasen errichtet und Sprengsätze eingeschmuggelt, um den Erfolg der Mission zu gewährleisten.

In der Folge geriet die militärische Kommandostruktur des Iran in Unordnung. Der Verlust ihrer Spitzenpolitiker und Wissenschaftler hat ihre Fähigkeit, auf den Angriff zu reagieren, stark beeinträchtigt. Und wir wissen jetzt, dass das Ganze den Codenamen "Red Wedding" trug. Was halten Sie von dem Namen?



Anmerkung: "Rote Hochzeit" und "Operation Narnia" sind unterschiedliche Operationen, die von Israel gegen den Iran durchgeführt werden, jede mit ihren eigenen Zielen und Methoden.





Die "Rote Hochzeit" war die Anfangsphase der breiteren israelischen Militärkampagne gegen den Iran, die am 13. Juni 2025 begann. Diese Operation richtete sich gegen die höchsten militärischen Führer des Iran und führte zur gleichzeitigen Ermordung mehrerer hochrangiger Beamter, darunter die Kommandeure des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) und des iranischen Militärs. Der Name der Operation, "Red Wedding", wurde von Game of Thrones inspiriert.



Die "Operation Narnia", eine Unteroperation innerhalb der breiter angelegten Kampagne, die sich speziell auf die iranischen Nuklearwissenschaftler konzentrierte. Am selben Tag wurden neun der zehn führenden iranischen Nuklearwissenschaftler gleichzeitig in ihren Häusern getötet, der zehnte Wissenschaftler wurde kurz darauf eliminiert. Diese Operation wurde "Narnia" genannt, um ihre scheinbar unwahrscheinliche Natur widerzuspiegeln, die einer fantastischen Geschichte ähnelt. Der Einsatz einer speziellen, nicht offengelegten Waffe ermöglichte die präzisen und koordinierten Angriffe.