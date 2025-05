Israelisches Militär tötet fünf Militante im Westjordanland nach tödlichen Schüssen auf schwangere Siedlerin

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass die israelische Armee am Donnerstag fünf militante Palästinenser im Westjordanland bei einer Razzia getötet hat, die mit den tödlichen Schüssen auf eine schwangere Siedlerin in der Nähe einer israelischen Siedlung in Verbindung gebracht wird.

Das Militär verhaftete weitere Verdächtige und stellte Waffen sicher, während Regierungsbeamte zu harten Maßnahmen gegen palästinensische Städte aufriefen. Der Vorfall markiert die Fortsetzung der intensivierten Operationen inmitten der anhaltenden regionalen Spannungen.