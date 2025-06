Israelisches Feuer fordert mindestens 41 Todesopfer in der Nähe von Gaza

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass die jüngsten Zusammenstöße in Gaza am Mittwoch mindestens 41 Todesopfer in der Nähe wichtiger Hilfsverteilungspunkte gefordert haben, wobei die örtlichen Gesundheitsbehörden die Todesfälle auf israelische Schüsse und Luftangriffe zurückführen.



Viele Opfer ereigneten sich, als sich Palästinenser Einrichtungen näherten, die von einer von den USA unterstützten humanitären Gruppe verwaltet werden, während das Militär vor aktiven Kampfgebieten warnte. Und die Blockade und die anhaltenden Kampfhandlungen verschärfen die humanitäre Krise weiter.