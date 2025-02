Israelischer Minister schlägt Ländern wie Spanien, Norwegen und Irland die Umsiedlung von Bewohnern des Gazastreifens vor

HQ

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat die israelische Armee angewiesen, einen Plan für die "freiwillige Abreise" der Bewohner des Gazastreifens auszuarbeiten, nachdem dies von US-Präsident Donald Trump vorgeschlagen worden war.

Trump schlug vor, die Vereinigten Staaten sollten die Kontrolle über Gaza übernehmen, seine Bewohner umsiedeln und die Region in die "Riviera des Nahen Ostens" verwandeln. Nun unterstützte Katz Trumps Plan und schlug vor, dass die Bewohner des Gazastreifens frei sein sollten, in Länder wie Spanien, Norwegen und Irland auszuwandern.

Diese Nationen, so Katz, haben Israels Militäraktionen in Gaza kritisiert und sie "rechtlich verpflichtet", die vertriebene Bevölkerung des Gazastreifens aufzunehmen. Der Plan sieht zwar Optionen für einen Ausstieg auf dem Land-, See- und Luftweg vor, ist aber international auf erhebliche Gegenreaktionen gestoßen, die von Ländern wie Russland, China und Saudi-Arabien verurteilt werden.

Einige befürchten, dass die Umsiedlung der Bewohner von Gaza die regionale Instabilität verschärfen könnte. Selbst innerhalb Israels bleibt der Plan umstritten, wobei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sein Potenzial anerkennt, aber eine sorgfältige Überlegung fordert und vorschlägt, dass er geprüft, verfolgt und umgesetzt werden sollte.