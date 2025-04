Israelischer Luftangriff tötet 10 Menschen in Gaza-Schutzraum, Israel verteidigt Angriff als Angriff auf Militante Der Angriff auf eine Schule, in der vertriebene Familien untergebracht sind, kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Israel seine Blockade des Gazastreifens fortsetzt.

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Bei einem israelischen Luftangriff auf eine Schule in Gaza-Stadt sind nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden 10 Menschen ums Leben gekommen, während Israel daran festhält, dass der Angriff auf Militante abzielte, die aus dem Schutzraum heraus operierten. Wir wissen jetzt, dass die Yaffa-Schule, in der vertriebene Familien untergebracht sind, bei dem Angriff schwer beschädigt wurde und Zelte und Klassenzimmer in Brand gesetzt wurden. Augenzeugen beschreiben das Chaos nach der Explosion, als die Menschen versuchten, den Flammen zu entkommen. Trotz der Behauptung Israels, Aktivisten der Hamas und des Islamischen Dschihad ins Visier genommen zu haben, steigt die Zahl der zivilen Todesopfer inmitten der anhaltenden Luftangriffe in Gaza weiter an. Die internationalen Forderungen nach der Wiederherstellung des Zugangs zu humanitärer Hilfe haben zugenommen, obwohl Israel diese Bitten zurückweist. Vertriebene Palästinenser und ihr Leben in Notunterkünften und auf den Bürgersteigen von Deir al-Balah, die von Vertriebenen überfüllt sind, im zentralen Gazastreifen, am 5. Juni 2024 // Shutterstock