Israelischer Luftangriff in Dschabalija fordert Dutzende Tote inmitten des eskalierenden Konflikts Ein Angriff in der Nähe eines überfüllten Marktes hat neue Besorgnis über den Tribut an Zivilisten und kritische Infrastrukturen in Gaza geweckt.

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass mindestens 44 Palästinenser nach einer Welle israelischer Luftangriffe auf den Gazastreifen getötet wurden, darunter ein direkter Treffer auf eine Polizeistation in Dschabali. Der Ort, der sich in der Nähe eines belebten Marktes befindet, erlitt Berichten zufolge zwei Raketeneinschläge, bei denen zerstörte Gebäude und Dutzende von Verletzten zurückblieben. Das israelische Militär beschrieb das Ziel als Kommandozentrale, die von der Hamas und dem Islamischen Dschihad genutzt wird. In der Zwischenzeit hat das Durra Children's Hospital seinen Betrieb eingestellt, nachdem es Schäden erlitten hatte, was das bröckelnde Gesundheitssystem weiter belastet. Die Spirale der Gewalt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Vermittlungsbemühungen ins Stocken geraten sind, mit steigenden Opfern und kaum Anzeichen einer Atempause. Palästinenser nehmen Abschied von ihren toten Verwandten im Nasser-Krankenhaus, nachdem ein israelischer Luftangriff auf ihre Zelte in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen abzielte.am 20. April 2025 // Shutterstock