Israelischer Angriff tötet jemenitischen Premierminister der Huthis

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und den Jemen . Die von den Huthis geführte Regierung im Jemen hat am Samstag den Tod ihres Premierministers und mehrerer Kabinettsmitglieder bei einem israelischen Luftangriff auf die Hauptstadt Sanaa bestätigt.

Bei dem Angriff, dem ersten, bei dem hochrangige Huthi-Funktionäre getötet wurden, wurden auch weitere verletzt, obwohl die Details unklar bleiben. Israel erklärte, es habe die oberste militärische Führung der Gruppe, einschließlich ihres Verteidigungschefs, ins Visier genommen, während die Huthis erklärten, sie würden reagieren.

Ahmad al-Rahawi, der etwa ein Jahr lang als Premierminister gedient hatte, aber als Galionsfigur galt, ist durch seinen Stellvertreter ersetzt worden. Der Angriff erfolgt inmitten einer breiter angelegten Kampagne, die sich gegen Anführer von Gruppen richtet, die mit dem Iran verbündet sind, da sich die regionalen Spannungen verschärfen.

"Der kriminelle, verräterische israelische Feind hat sie während eines routinemäßigen Workshops ins Visier genommen, der von der Regierung abgehalten wurde, um ihre Aktivitäten und Leistungen im vergangenen Jahr zu bewerten", sagte der Huthi-Präsident Mahdi al Mashat in einer Erklärung, über die die jemenitische Nachrichtenagentur berichtete.