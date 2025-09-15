Israelische Streitkräfte stürmen Haus des Oscar-Preisträgers und palästinensischen Filmemachers

HQ

Der palästinensische Filmemacher Basel Adra, dessen Dokumentarfilm "No Other Land" kürzlich internationale Anerkennung erhielt, sagt, israelische Soldaten hätten sein Haus im Westjordanland überfallen, als er mit verletzten Familienmitgliedern in einem Krankenhaus lag. Zuvor hatten Siedler sein Dorf angegriffen und mehrere Verwandte verletzt. Laut Adra verhörten die Soldaten seine Frau, durchsuchten ihr Handy und nahmen kurz einen Onkel fest, während seine kleine Tochter anwesend war. Das Militär behauptete, seine Präsenz sei eine Reaktion auf Steinwürfe, bei denen israelische Zivilisten verwundet wurden. Adra, der seit langem dafür bekannt ist, die Gewalt der Siedler zu dokumentieren, beschrieb die Ereignisse als erschreckend und sagte, er fürchtete, verhaftet zu werden, wenn er versuchte, nach Hause zurückzukehren.