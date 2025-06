Israelische Luftangriffe führen zum Tod von 44 Palästinensern in Gaza, während die Vereinten Nationen ihre Besorgnis über die drohende Dürre zum Ausdruck bringen Während der Hunger in Gaza zunimmt, geht es weiter zu tödlichen Zusammenstößen in der Nähe von Hilfsstandorten, während die Vereinten Nationen vor einer wachsenden Wasserkrise warnen.

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Mindestens 44 Palästinenser wurden am Freitag bei israelischen Angriffen in ganz Gaza getötet, darunter viele, die sich in der Nähe von Lebensmittelverteilungspunkten versammelt hatten, während das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen seine Besorgnis über eine drohende Dürre zum Ausdruck bringt.



"Kinder werden anfangen, zu verdursten... Nur 40 Prozent der Trinkwasserproduktionsanlagen sind noch funktionsfähig", sagte UNICEF-Sprecher James Elder gegenüber Reportern. "Wir liegen weit unter den Notfallstandards, was das Trinkwasser angeht... " Die israelischen Streitkräfte behaupten, sie hätten mutmaßliche Militante in der Menge ins Visier genommen, während humanitäre Gruppen von zunehmenden Opfern unter den hilfesuchenden Zivilisten berichten. Unterdessen hat UNICEF Alarm geschlagen wegen einer möglichen Dürre, da die Wassersysteme versagen und die Unterernährung von Kindern zunimmt. Palästinenser erhalten am 26. April 2025 Mahlzeiten von Freiwilligen aus dem Mawasi-Gebiet von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen // Shutterstock