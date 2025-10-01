Israelische Kriegsschiffe fangen Gaza-Hilfsflottille unter der Führung von Greta Thunberg ab

HQ

Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass israelische Kriegsschiffe die Hilfsflottille auf dem Weg nach Gaza abgefangen haben, darunter auch ein Schiff mit der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Der Konvoi, Teil der Globalen Sumud-Flottille, wurde vor der Küste gestoppt, nachdem er sich trotz wiederholter Warnungen geweigert hatte, seinen Kurs zu ändern. Die Organisatoren sagten, dass mehrere Boote geentert und Besatzungsmitglieder festgenommen wurden, während die Kommunikationssignale während der Auseinandersetzung unterbrochen wurden. Die Flottille, die Wochen zuvor mit Lebensmitteln und Medikamenten von Barcelona aus in See gestochen war, zielte darauf ab, die langjährige Seeblockade des Gazastreifens in Frage zu stellen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder unter folgendem Link tun. Go!