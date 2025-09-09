Israelische Evakuierungsflugblätter lösen Angst in Gaza-Stadt aus

HQ

Als ob die Evakuierung nicht schon unmittelbar bevorstünde, haben israelische Streitkräfte damit begonnen, Evakuierungsflugblätter über Gaza-Stadt abzuwerfen, um die Bewohner zu warnen, sich nach Süden zu begeben, da sich ein großer Angriff abzeichnet. Die Anordnungen haben die Panik im größten urbanen Zentrum der Enklave vertieft, wo viele sagen, dass es keinen sicheren Ort gibt, an den man gehen kann. In der Zwischenzeit bereiten sich einige Familien darauf vor, in Richtung Al-Mawasi aufzubrechen, einer Küstenzone, die bereits von Vertriebenen überfüllt ist, während andere trotz der Risiken darauf bestehen, zu bleiben. Örtliche Krankenhäuser haben damit begonnen, Patienten zu verlegen, obwohl die Ärzte sagen, dass sie an ihrer Seite bleiben werden. Die drohende Offensive, gepaart mit der Drohung mit einem verheerenden Militärschlag, falls die Geiseln nicht befreit werden, hat die Angst vor weiteren Vertreibungen geschürt und die internationale Besorgnis über die sich verschärfende humanitäre Krise in Gaza geschürt. Sie können sich die Evakuierungsbroschüren im Video unten oder über den folgenden Link ansehen. Go!