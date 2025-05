Israelische Angriffe töten über 100 Menschen in Gaza, Waffenstillstandsgespräche geraten Inmitten der fragilen Verhandlungen in Doha gehen die schweren Bombardements weiter, während das Gesundheitssystem in Gaza am Rande des Zusammenbruchs steht.

HQ Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass mehr als 100 Palästinenser über Nacht bei israelischen Luftangriffen in Gaza getötet wurden, teilten die örtlichen Gesundheitsbehörden am Sonntag mit, da die indirekten Waffenstillstandsgespräche zwischen der Hamas und Israel kaum Fortschritte machten. Einer der Angriffe traf ein Lager in Khan Younis, in dem vertriebene Familien untergebracht waren, und viele Frauen und Kinder starben. Da die Krankenhäuser überlastet und die Versorgung blockiert ist, sieht sich die Bedingungen für das medizinische Personal verschlechtern, so dass abzuwarten bleibt, wie sich die Situation entwickeln wird. Israelische Kampfflugzeuge haben am 13. Mai 2025 die Verbrennungsabteilung des Nasser-Krankenhauses in Khan Yunis im südlichen Gazastreifen angegriffen // Shutterstock