Israelische Luftangriffe zielen auf syrische Militärstützpunkte südlich von Damaskus

HQ

Israelische Kampfflugzeuge haben am Dienstagabend eine Reihe von Luftangriffen auf die Stadt Kisweh geflogen, die nur 20 Kilometer südlich von Damaskus liegt, sowie auf weitere Orte in der Provinz Daraa.

Die Razzien, über die Anwohner und syrische Medien berichteten (via Reuters), trafen militärische Einrichtungen, obwohl Details rar bleiben. Den Angriffen folgten einige angespannte Tage, in denen Syrien das israelische Vorgehen in der Region verurteilte und den Abzug der ausländischen Truppen forderte.

Die Spannungen sind eskaliert, seit die syrische Regierung die Kontrolle über Schlüsselgebiete an die Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham verloren hat, und israelische Beamte halten an ihrer Haltung gegen die Präsenz solcher Gruppen in der Nähe ihrer Grenze fest. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese Angriffe eine Intensivierung des israelischen Engagements in Syrien signalisieren.