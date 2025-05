Israelisch-amerikanische Geisel nach erneuten Angriffen auf Gaza freigelassen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . Wir wissen jetzt, dass Edan Alexander, die letzte bekannte amerikanische Geisel in Gefangenschaft der Hamas, während einer vorübergehenden Kampfpause freigelassen und am Montag mit seiner Familie in Israel wiedervereint wurde.

Seine Freilassung folgte auf Vermittlungsbemühungen der Vereinigten Staaten, Ägyptens und Katars, doch wurde kein umfassenderer Waffenstillstand vereinbart. Stunden nach der Übergabe wurden die israelischen Angriffe im gesamten Gazastreifen wieder aufgenommen, wo sich die humanitären Bedingungen weiter verschlechtern.