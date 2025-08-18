Israelis demonstrieren landesweit und fordern Waffenstillstand und Geiselbefreiung in Gaza

HQ

Die neuesten Nachrichten über Israel und Palästina . In Israel kam es am Sonntag zu einer Welle von Demonstrationen, als sich die Bürger an einem landesweiten Streik beteiligten, um ein Ende des Gaza-Krieges und die Freilassung der noch in der Enklave festgehaltenen Geiseln zu fordern.

"Es ist keine Zeit. Nicht für die Leben, die in der Hölle dahinsiechen, noch für die Gefallenen, die in den Ruinen von Gaza verschwinden könnten", sagte das Forum der Geiselfamilien, das viele Familien von Gefangenen in Gaza vertritt, am Sonntag.



Demonstranten marschierten mit Fahnen und Fotos von Gefangenen, blockierten Hauptstraßen und versammelten sich auf zentralen Plätzen, während die Polizei mehrere Verhaftungen vornahm. Die Bewegung, die von Angehörigen der Geiseln angeführt wurde, erhielt Unterstützung von Unternehmen, Kulturschaffenden und Oppositionsführern.

Unterdessen treibt die Regierung die Pläne für eine Ausweitung der Militärkampagne voran. Netanjahu wies Forderungen nach einem Waffenstillstand zurück und argumentierte, dass Zugeständnisse die Hamas nur stärken und die Kluft zwischen den Familien der Gefangenen und der Führung des Landes vertiefen würden.